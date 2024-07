EEUU desmantelará el muelle temporal que construyó para hacer llegar ayuda a Gaza 

Estados Unidos ha anunciado este miércoles que da por concluida la operación de envío de ayuda a la Franja de Gaza, donde ya se han superado los 38.700 palestinos fallecidos como consecuencia de la ofensiva israelí, y desmantelará el muelle temporal flotante que había construido para suministrar ayuda humanitaria a territorio gazatí, aunque no se ha especificado una fecha concreta para que deje de funcionar definitivamente.

El subcomandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, ha detallado en rueda de prensa que la estructura flotante ha permanecido operativa "poco más de 20 días", en los que la misión estadounidense "ha logrado el efecto deseado", ha agregado antes de anunciar que los funcionarios que se encuentran trabajando ahora en la infraestructura, se replegarán pronto.

El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, indicó la pasada semana en un comunicado que el personal del CENTCOM había empezado a desmantelar la infraestructura debido a las continuas adversidades meteorológicas y constantes problemas de seguridad que han limitado la cantidad de suministros que podían llegar a los gazatíes.

Desde el establecimiento del muelle, el Ejército estadounidense se ha visto obligado a detener los envíos de ayuda humanitaria a Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), por las altas mareas en hasta cuatro ocasiones.

Un muelle muy criticado

Funcionaros de Estados Unidos construyen el puerto temporal desde el que se ha intentado enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. U.S. Central Command

El muelle temporal recibió duras críticas tanto desde las organizaciones humanitarias que trabajan en la región como de algunos congresistas de Estados Unidos por su alto coste, está presupuestado en 230 millones de dólares, y su capacidad limitada para el envío de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Sin embargo, el Pentágono ha defendido la estructura como la mejor esperanza para hacer llegar suministros. Según sus datos, a través del muelle temporal de EEUU se han entregado 9 millones de kilogramos de alimentos y otros materiales a Gaza, en la que muchos se encuentran en riesgo de hambruna.

El presidente estadounidense, Joe Biden, quien anunció la construcción del muelle durante su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, expresó la semana pasada durante una rueda de prensa su decepción y reconoció que no había funcionado tan bien como se esperaba. "Me he sentido decepcionado porque algunas de las cosas que propuse no han tenido tanto éxito, como el muelle", afirmó el mandatario.

El muelle se instaló el 16 de mayo, pero enseguida sufrió los efectos del mal tiempo y tuvo que ser retirado para su reparación. Se reinstaló el 7 de junio, pero una semana después, el 14 de junio, se trasladó a la zona sur de la costa de Israel, concretamente a la localidad de Ashdod, donde se protege de las mareas altas. En total, después de su puesta en marcha, el muelle solo estuvo operativo 25 días

Además, la distribución de ayuda humanitaria tampoco ha fluido como se esperaba. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU suspendió el mes pasado las entregas de asistencia que llegaban a través del muelle debido a la mala situación de seguridad sobre el terreno con constantes ataques israelíes.