EEUU lanzará en estas regiones el primer misil reciclable: una locura digna de los dibujos animados

Es un misil y es un reutilizable. Y no, no es una idea sacada de algún estrambótico capítulo del Correcaminos y el Coyote, la emblemática pareja de los Looney Tunes. Pero sí, si tiene un guiño muy claro a ese dúo en el que siempre se veía una huida que superaba al arsenal de turno con el que trataba de dar caza al veloz pájaro.

Hablamos de los Roadrunner-M ('Correcaminos-M'), el nombre que reciben unos novedosos misiles reutilizables -en realidad, toda la máquina es un interceptor VTOL (Vertical Take Off Landing)-. ¿Reutilizables? Claro, siempre en caso de que se decida no impactar contra el objetivo a destruir o neutralizar. Ése es su verdadero propósito, una solución con la que dar caza a amenazas aéreas, desde vehículos no tripulados a otra clase de drones y aeronaves.

Se trata de uno de los ingenios de la firma armamentística Anduril Industries -por cierto, otro guiño en su nombre, concretamente a la espada de Aragorn en El Señor de los Anillos-, disponible en la citada versión militar, pero también en una versión de uso civil para emergencias.

Un contrato de 250 millones de dólares

La firma con sede en California acaba de hacerse con un importante contrato con el Departamento de Defensa de EEUU, por valor de 250 millones de dólares, y que supone la adquisición de 500 de estos interceptores VTOL, además de otro paquete militar relacionado con capacidades adicionales de guerra electrónica Pulsar.

Entre las capacidades del Correcaminos se encuentra la de unos propulsores que le otorgan una alta velocidad subsónica combinada con una gran maniobrabilidad. En cuento a poder destructivo también es versátil, puesto que puede ser empleado con distintos tipos de cargas.