EEUU señala la difícil decisión que China no se atreve a tomar

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha señalado este jueves que los servicios de Inteligencia estadounidenses no han visto por el momento que China haya tomado una decisión sobre si suministrar o no armamento a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania.

Preguntado durante una rueda de prensa por posibles sanciones a Pekín en el caso de que decida dar armas letales a Moscú, Kirby ha pedido cautela aludiendo a que por el momento no han visto ninguna decisión.

"No hemos visto a los chinos tomar esta decisión. No creemos que la hayan retirado de la mesa, pero no les hemos visto tomar la decisión de seguir adelante", ha remachado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Sugiere que no es "útil" hacer hipótesis

En este sentido, ha vuelto a decir que desde Washington se ha trasladado a China su preocupación al respecto, subrayando que a Pekín no le "conviene" avanzar en ese sentido.

"Simplemente no creo que sea útil en este momento hacer hipótesis sobre qué consecuencias podrían resultar", ha reiterado Kirby.