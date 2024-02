El ejército español da plantón a Marruecos y EEUU

España no participará en las maniobras conjuntas que realizarán Marruecos y Estados Unidos en el país alauí, denominadas como African Lion 2024 entre el 20 y 31 de mayo. Estas macromaniobras, que se celebrarán en la zona fronteriza con Argelia -país con el que España no atraviesa su mejor momento-, no contarán con presencia española, como años anteriores.

Hay que recordar que José Manuel Albares, ministro de Exteriores, anuló su visita oficial a Argel durante la pasada semana por motivos de agenda argelina, según afirmó el ministerio.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Por todo esto, no es especialmente aconsejable que España participe en una maniobras en zonas cercanas a Argel, teniendo en cuenta que la intención de ambos países es acercar posturas lo antes posible. Esta negativa de participar en las operaciones militares por parte de España, ha sido confirmada por el Estado Mayor de Defensa (EMAD), que no pretende caldear -una vez más- los ánimos con los vecinos argelinos.

Hay que destacar que estas operaciones se producen en un contexto internacional marcado por el auge de potencias como Rusia y China, que han adquirido galones, en detrimento de Estados Unidos.

Es por ello que estas maniobras adquieren una importancia mayor, al servir como demostración de fuerza y poder por parte de las tropas estadounidenses, así como tratar de intimidar a sus enemigos comerciales y militares en la zona de África, más aún ahora que Putin ha nombrado a sus nuevos áfrica Corps -parecido al Grupo Wagner-.

Esto ha provocado que el EMAD confirme sin paliativos la renuncia de las Fuerzas Armadas españolas a participar en estas maniobras en Rabat en este 2024, aunque de manera oficial no se hayan esgrimido los motivos por los que se ha tomado esta decisión.