El 'Financial Times' alerta de que Rusia apunta a este país de la OTAN con misiles nucleares: 3 objetivos identificados

El prestigioso Financial Times ha informado esta semana de que la armada Rusia está siendo entrenada ante un posible enfrentamiento hostil con la OTAN por la guerra en Ucrania.

Según los archivos secretos a los que ha tenido acceso el citado medio, el Kremlin está entrenando a sus tropas para atacar una zona concreta de Europa en el caso de que se produzca un conflicto mayor.

Se trata de unos documentos que se han dado a conocer en una presentación privada para oficiales anterior a la invasión a gran escala de Ucrania. En ellos, se detallan mapas con objetivos lejanos como la costa oeste de Francia y Barrow-in-Furness, en Reino Unido.

Un detalle que llama la atención de los expertos es que, en esos archivos, que se hicieron hasta 2014, destacan la capacidad de transportar armas nucleares en buques de superficie. Algo que creen que podría conllevar riesgos de escalada o accidentes.

Entre los objetivos de las flotas navales rusas en países de la OTAN en Europa, hay hasta 32. William Alberque, ex funcionario de la OTAN que ahora trabaja en el Centro Stimson, ha señalado al Financial Times que la muestra era una porción mínima de "cientos, si no miles, de objetivos mapeados en toda Europa… incluidos objetivos militares y de infraestructura crítica".

Según estos documentos, hay un país, Rumania, en los que Rusia tendría tres objetivos. Tal y como ha recogido Digi24, serían la base Deveselu, la base Mihail Kogălniceanu y el puente Giurgiu-Ruse.

"Quieren que el miedo al uso de armas nucleares por parte de Rusia sea la llave mágica que desbloquee la aquiescencia occidental", ha detallado Alberque, ex director del Centro de Control de Armamentos, Desarme y No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la OTAN.

Jeffrey Lewis, profesor del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en Monterey, defiende ante el Financial Times que el concepto de guerra de Rusia "es total". "Ellos ven estas cosas [las ojivas nucleares tácticas] como armas que podrían permitir ganar la guerra. Querrán usarlas, y querrán usarlas muy pronto", ha advertido.