208.000 jóvenes portugueses se la juegan con multas de 250 euros por fugarse en el Día de la Defensa

Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

En Portugal, todos los ciudadanos de 18 años tienen como obligación asistir al Día de la Defensa Nacional, un acto cívico que busca concienciarles sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa del país. Y aunque la ley establece multas de hasta 250 euros por no asistir y no justificar la ausencia, más de 208.000 jóvenes no aparecieron en 2024.

El Día de la Defensa Nacional es una obligación cívica, no militar, que se realiza desde hace varios años en diferentes zonas del país.

Pero, pese a las amenazas de multa, al final no se han impuesto sanciones, algo que el Ministerio de Defensa portugués no ha explicado. Hay ciertas organizaciones que piden revisar el modelo, ya que es obvio que este evento ha perdido legitimidad entre las personas jóvenes. Quizás ahí radique el porqué de no haber sancionado a nadie.

La cifra, además, es abultada. 208.000 no fueron de los 312.000 que estaban convocados, es decir, un 67% del total de las personas llamadas. Aunque sí hay quien tiene justificación, como enfermedad o residencia fuera del país, casi ninguna de estas ausencia ha explicado el motivo.

El problema ya no es solo que esté desfasado el modelo, sino que una inmensa mayoría de estos jóvenes ni siquiera es consciente de las implicaciones legales de la ausencia.