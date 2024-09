El jefe de espionaje de Ucrania vaticina fuertes cambios en la seguridad rusa

Future Publishing via Getty Imag

El jefe de inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU), Kyrylo Budanov, ha expresado que en los próximos dos meses se van a producir cambios importantes en las fuerzas de seguridad de Rusia.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a la emisora de radio ucraniana Radio Charter, en la que ha manifestado que “el punto de inflexión en la guerra no ha llegado, pero está cerca”. Ha añadido también que la situación en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia no puede durar eternamente: “Los recursos no son infinitos, ni los nuestros ni los de ellos”, ha sostenido.

Así, tal y como recoge el medio Pravda.com, en palabras de Budanov, en lo que respecta a Rusia, “tiene previstos importantes cambios en las fuerzas de seguridad en los próximos dos meses. Veremos cómo se desarrolla esto pronto. No tardará mucho”, ha sostenido.

En agosto, en declaraciones de Budanov recogidas por varios medios rusos en una conversación ante periodistas organizada por Forbes Ucrania, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania ya manifestó “sabemos que después de la caída de la ofensiva y de una breve pausa, habrá nuevos intentos de ataque por parte del enemigo. Y nos estamos preparando para ello", añadiendo que "podemos esperar y ver, y entonces pasarán cuatro o cinco meses y todo se repetirá nuevamente, o podemos ser proactivos", apostando así por una respuesta de las tropas ucranianas.