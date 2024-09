El Kremlin se muestra dispuesto a estudiar el 'plan de la victoria' de Zelenski

Global Images Ukraine via Getty

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi.

El Kremlin se ha mostrado este lunes dispuesto a estudiar el llamado 'plan de la victoria' que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto presentar esta semana durante su viaje a Estados Unidos.

Según la prensa, el plan incluye garantías de seguridad; un programa de asistencia económica; el compromiso para futuros suministros de armamento, incluido misiles de largo alcance, y presiones diplomáticas para que Rusia acepte sentarse a negociar un arreglo pacífico del conflicto.

"El plan se presentará al presidente Biden, a los candidatos presidenciales estadounidenses y a todos los demás socios. En mi opinión, el plan estará abierto a todos, incluidas las sociedades de diferentes países. Y Rusia debería verlo", anunció Zelenski la semana pasada.

Ahora, el Kremlin ha mostrado su apertura a estudiar dicho documento. "Cuando haya alguna información por medios oficiales, nosotros, por supuesto, la estudiaremos con detenimiento", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. "Todo esto nos lo tomamos con mucha cautela", ha añadido.

Si bien no es la primera vez que Rusia se muestra dispuesta a negociar la paz, el punto de fricción para llegar a un acuerdo era que Ucrania nunca ha contemplado una solución pacífica que no pasase por la devolución de los territorios bajo control ruso. Todos los planteamientos de paz que ha presentado incluían este compromiso. Y en esta ocasión no es diferente.

Algo que Vladímir Putin ha descartado siempre rotundamente. El presidente ruso ha mantenido en todo momento que solo se plantearía poner fin a la guerra si conservaba las zonas que había ocupado: Zaporiyia , Jersón, Donetsk y Lugansk. Por tanto, esta sería la primera vez que Rusia promete "estudiar" una oferta de este tipo.

Kursk es clave

Según todos los expertos, Rusia no moverá ficha con vistas a unas posibles negociaciones de paz con Ucrania hasta que expulse definitivamente a las tropas enemigas de la región fronteriza de Kursk, donde penetraron el pasado 6 de agosto.

Y esto no parece estar cerca de suceder, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania han abierto una nueva vía de entrada en Kursk. Una brigada aerotransportada ha sido la encargada de lograr este nuevo hito, según la información difundida por el departamento.

También se ha divulgado un vídeo que muestra el avance de los vehículos y los primeros combates en territorio de Rusia. Se trata, según Kiev, de la segunda operación emprendida con éxito para atravesar la frontera.