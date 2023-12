El mayor opositor de Putin, en paradero desconocido: "No sabemos dónde está"

Alexei Navalni, el mayor azote de Vladimir Putin en los últimos años, se encuentra en paradero desconocido de acuerdo con la información aportada por su entorno durante la mañana de este lunes.

Según señalan, Navalni fue trasladado de la prisión números 6 de la región de Vladímir a otra cárcel que no ha sido revelada ni a sus abogados ni a sus familiares. "Es el sexto día en que no sabemos dónde está Alexei y qué le pasa", ha advertido su portavoz, Kira Yarmish, en su cuenta de la red social X, donde ha explicado que los abogados se han desplazado a dos cárceles en las que les han notificado que no les consta su presencia.

Esta denuncia toma aún más peso ya que el opositor debía comparecer durante este lunes -de forma telemática y desde prisión, como ya es costumbre- a una vista judicial en la que iba a declarar por el trato sufridos en la cárcel.

Según apunta Yarmish, el personal de la prisión ha esgrimido problemas técnicos para justificar la última incomparecencia, pero la portavoz ha vuelto a expresar su temor a que la salud de Navalni haya empeorado.

Alexéi Navalni cumple una serie de condenas desde el año 2021, que ha ido aumentando hasta los casi 30 años a los que tendrá que hacer frente. Todo ello tras dedicar toda la década del 2010 a denunciar el abuso sistemático de poder, la falta de libertad en Rusia y la corrupción en las altas esferas del Kremlin, con Putin a la cabeza.

"Acaban de decirle a su abogado que el preso Navalni ya no está en la cárcel", escribió hoy en X Kira Yarmish, una de las aliadas del opositor. Según la portavoz, fueron los funcionarios de la cárcel los que no accedieron a revelar el nuevo paradero del opositor.

Campaña contra Putin desde la cárcel

Esta denuncia se produce pocos días después de que Navalni -desde la cárcel- pidiera a los ciudadanos rusos votar a cualquier candidato que no sea Putin en las elecciones presidenciales de 2024. Esta iniciativa fue impulsada a través de la web Neputin.org, que fue bloqueada y tumbada un día después de su lanzamiento.

"Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladímir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato", escribió en su canal de Telegram.

Putin, al que la reforma constitucional de 2020 le permite ejercer otros dos mandatos presidenciales de seis años cada uno, anunció el 8 de diciembre su candidatura a la reelección durante una ceremonia de condecoración de militares rusos que combaten en Ucrania.