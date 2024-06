El 'pactómetro': qué alianzas se pueden dar ahora en el Parlamento Europeo

La suerte ya está echada. Los ciudadanos europeos han votado y tenemos Parlamento comunitario para los cinco próximos años En esta convocatoria se han aclarado los protagonistas de la décima legislatura, con 720 eurodiputados, 15 más que en las anteriores elecciones de 2019, un reajuste tras los coletazos del Brexit y los cambios en la demografía de las naciones.

A España le tocarán 61 de esos asientos, la cuarta nación con más representantes. El número más pequeño de eurodiputados de cualquier país es seis (Chipre, Luxemburgo y Malta) y el mayor, 96 (Alemania), siempre basándose en el principio de proporcionalidad decreciente, según el cual cada eurodiputado de un país grande representa a más personas que un eurodiputado de un país de menor tamaño.

El Partido Popular Europeo (PPE) ha ganado, al fin, y se mantendrá como la primera fuerza de la Eurocámara con 189 escaños, según la proyección de escaños -ya basada en resultados provisionales y algunos sondeos- que publica el Parlamento Europeo.

La Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) será el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo europeo con 135 eurodiputados, mientras que los liberales de Renovar Europa lograrán 80 escaños. Los tres principales grupos proeuropeos sumarían, por tanto, una mayoría absoluta de 404 escaños para una cámara de 720 asientos.

Les siguen con 72 escaños el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) y la ultraderecha de Identidad y Democracia (ID), con 58 escaños. La suma de estos dos grupos llega a los 130 eurodiputados, si bien este conteo no incluye a otros partidos de corte euroescéptico y ultranacionalista que no tienen familia política europea.

Los Verdes lograrían 53 escaños (18 menos) y la Izquierda Europea, mantiene 34 (tres ha perdido por el camino).

Los grupos

Ahora se saben los eurodiputados que tiene cada partido, pero no cada bloque, porque en el Europarlamento es así como se trabaja, uniendo a las formaciones nacionales en grupos por conveniencia, por afinidad, por políticas similares. Eso es lo que ahora hay que conformar y de ahí saldrán las alianzas para poder gestionar la Unión y sus instituciones.

En este momento son siete los bloques que conforman el hemiciclo: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Renew Europe Group (liberales), Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Grupo Identidad y Democracia (estos dos últimos, de extrema derecha) y Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - GUE/NGL.

Los tres primeros, más los ecologistas y la izquierda, son bastante estables, con extraños movimientos, pero no así los ultraderechistas, que por escisiones internas se están complicado las sumas. Los independientes, no adscritos, también son importantes a la hora de hacer cuentas, porque por ejemplo los diputados de Fidesz, el partido ultra del húngaro Viktor Orban, un día estuvo en el PPE, se fue antes de que lo echaran por violar el estado de derecho, en mitad de la legislatura pasada, y nadie sabe bajo qué manta se abrigará, si no opta por ir por libre.

Lo que se puede, lo que no

El analista y diplomático Leo von Breithen Thurn describe en Geopolitical Monitor, un medio especializado en política exterior, exponía antes de las elecciones los posible escenarios. El primero era el de "la Europa de derecha", una coalición mayoritaria únicamente de derecha que excluye a los socialistas pero incluye a los liberales, en este caso el PPE, el ECR, la ultraderecha y los liberales. Ya era poco probable, "especialmente debido a las dificultades y diferencias en posiciones que van desde la integración europea, la inmigración y el respeto del Estado de derecho hasta la guerra en Ucrania", pero ahora es imposible por los números: suman 324 diputados, de 720 totales.

La segunda es la que llama "Europa conservadora", una coalición de centro derecha formada por el PPE, los socialistas y los liberales. También podría incluir a otros grupos políticos conservadores y de derecha en el Parlamento, como ECR. No, esta es una suma imposible, más allá de que no sea necesaria para lograr la mayoría absoluta, porque tanto centro como izquierda se han negado sistemáticamente a pactar con los ultras.

"La Europa Verde y de Centro-Derecha" es la tercera opción: además del PPE, los socialistas y los liberales, esta coalición incorporaría a los Verdes, "solidificando su posición como la mayor mayoría de votantes en el Parlamento Europeo". "La formación de tal coalición no es muy esperada y sería intrínsecamente delicada. Los posibles obstáculos para su establecimiento podrían surgir de los partidos de centro derecha, en particular aquellos que critican el Pacto Verde durante las campañas electorales", detalla el analista. Por aritmética no es necesaria, pero quizá se busque en un intento de hacer mayor el bloque contra los ultras. Serían los 457 votos.

Al fin, está la "Nueva Vieja Europa", la actual suma del PPE, socialistas y liberales, que "es muy probable". "Esto implica que la agenda de la Comisión continuará como antes, incorporando algunos planes nuevos y nuevos comisarios". Esa sale, es la que ha existido en la pasada legislatura, la que ha sacado adelante los paquetes legislativos y el reparto de puestos: suman 404 diputados y ya hay mensajes cruzados llamando a reeditar el pacto.