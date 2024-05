El Pentágono cuestiona la gran línea roja del petróleo ruso

Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

La línea roja del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre los ataques con aviones no tripulados de Ucrania contra la infraestructura energética rusa está bajo escrutinio. Lo afirma el norteamericano Newsweek, que informa de que se ha tomado esta medida después de que una investigación haya encontrado que algunas refinerías de petróleo han suministrado combustible al ejército del presidente Vladimir Putin en la guerra en curso.

Kiev comenzó su campaña de drones contra las refinerías rusas a principios de enero, casi dos años después de la guerra, obstruyendo la producción de gasolina en Rusia y recortando los ingresos por exportaciones de Moscú, que son el corazón de la economía de guerra del país.

Según Ucrania, hasta el momento se han llevado a cabo al menos 13 ataques exitosos contra refinerías de petróleo rusas durante el conflicto (iniciado en febrero de 2022), teniendo como objetivo algunas de las más grandes del país e instalaciones en territorio ruso, muy adentro, afirma Kiev. Los ataques con aviones no tripulados ya han perturbado al menos el 14% de la capacidad de las refinerías de petróleo rusas, dijo este mes la agencia de inteligencia del Pentágono.

Olha Stefanishyna, viceprimera ministra ucraniana, afirmó en marzo que las refinerías de petróleo rusas eran objetivos militares legítimos, aunque los ataques no suelen ser reivindicados directamente por su Gobierno sino por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania. (GUR).

El periódico británico Financial Times, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, informó ese mismo mes que Washington quería que Ucrania detuviera los ataques, temiendo que atacar tales instalaciones energéticas pudiera provocar represalias y hacer subir los precios mundiales del petróleo. Es el miedo de siempre a una extensión de la contienda, de consecuencias impredecibles.

Las advertencias se producen antes del enfrentamiento presidencial estadounidense de este año, en el que el presidente Joe Biden enfrentará una dura candidatura a la reelección. Los precios del gas suelen ser un tema delicado durante las campañas electorales presidenciales. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, advirtió a principios de abril que los ataques a las refinerías rusas podrían tener "un efecto en cadena en términos de la situación energética mundial". Ucrania está "mejor preparada para perseguir objetivos tácticos y operativos que puedan influir directamente en la lucha actual", dijo al comité de Servicios Armados del Senado .

Pero la organización no gubernamental Global Witness ha afirmado en un nuevo análisis revelado a Newsweek que varias de estas instalaciones seleccionadas han desempeñado un papel en la capacidad de Putin para librar la guerra en Ucrania y que la administración Biden "da prioridad al flujo de petróleo ruso". Citando datos ferroviarios rusos y contratos de adquisiciones militares también vistos por el medio norteamericano , el grupo sin fines de lucro sostiene que su investigación prueba que estas refinerías han estado abasteciendo al ejército ruso en Ucrania y claramente constituyen objetivos militares legítimos. Lo que defiende Kiev.

Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses también escribió el lunes una carta a Austin, instando al Pentágono a autorizar el uso de armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar "objetivos estratégicos" dentro del territorio ruso "bajo ciertas circunstancias". Cuando se le preguntó sobre las conclusiones, Charlie Dietz, un portavoz del Pentágono, dijo a Newsweek que Estados Unidos "ha sido muy claro en que no apoyamos ni permitimos ataques dentro de Rusia".

"La asistencia de seguridad que les brindamos es para uso dentro de Ucrania (incluyendo Crimea). Y el Gobierno ucraniano comprende nuestra posición", dijo Dietz. "Por un lado, atacar las refinerías de petróleo de Rusia puede afectar negativamente la seguridad y la estabilidad globales. Pero, en última instancia, Ucrania es responsable de sus propias operaciones, así que les dejaré hablar por sí mismos".

Los documentos judiciales obtenidos por Global Witness muestran que dos instalaciones atacadas por Ucrania en febrero, marzo y mayo (la refinería de Volgogrado del gigante petrolero ruso LUKOIL, la más grande del sur de Rusia, y NORSI, la cuarta refinería más grande de Rusia) obtuvieron contratos con organizaciones militares rusas antes de la guerra. Ambas instalaciones suministraron combustible al Ministerio de Defensa de Rusia y a la agencia de inteligencia rusa, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), en 2018 y 2020.

Los datos proporcionados por la ONG Anti-Corruption Data Collective (ACDC) indican que esas instalaciones han seguido suministrando cantidades sustanciales de diésel o combustible para aviones a los distritos militares del oeste y del sur de Rusia durante la guerra. "Estas divisiones del ejército contienen unidades que han estado activas en Ucrania desde que el Kremlin ordenó su invasión en febrero de 2022", dijo Global Witness, señalando que la división del distrito militar del sur pudo haber estado involucrada en el asedio de Mariupol entre marzo y mayo de 2022, durante en el que, según se informó, murieron al menos 8.000 civiles.

Existe un "claro precedente" para los ataques con aviones no tripulados de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas, afirmó Global Witness. "Pero la política, no los precedentes, es el principio que anima la posición de Estados Unidos", dijo el grupo sin fines de lucro, y agregó que la postura de la administración Biden parece ser parte de un objetivo más amplio de no perturbar el flujo de petróleo ruso, por temor a perturbar el petróleo mundial. mercados.

Esa lógica es "defectuosa", dijo la organización, señalando que Estados Unidos no compra ningún combustible a Rusia directamente y que el aumento de los precios del petróleo es en gran medida resultado de las tensiones actuales en el Medio Oriente, según el informe más reciente sobre el mercado petrolero de la Agencia Internacional de Energía. Estados Unidos ha priorizado constantemente el flujo de petróleo ruso durante toda la guerra, dijo Global Witness.

"Este enfoque impulsado por el petróleo es una marcada desviación de la retórica que Biden desplegó en los días posteriores a la invasión cuando anunció el embargo de Estados Unidos sobre el crudo ruso, diciéndole al mundo que Estados Unidos 'no sería parte de subsidiar la guerra de Putin'", dijo la organización.

"La disputa sobre los ataques pone de relieve las distorsiones de la economía de los combustibles fósiles, por las cuales Estados Unidos está desesperado por proteger las exportaciones de petróleo de un adversario, a expensas de un aliado bajo ataque", añadió. "Desafortunadamente para Ucrania, el petróleo está teniendo prioridad".