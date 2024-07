El primer ministro liberal de Francia, Attal, dimite tras la derrota del macronismo

El primer ministro de Francia, el liberal Gabriel Attal, ha anunciado esta noche que dimite de su cargo, después de que su formación, el bloque de Ensemble, haya quedado en segunda posición en las elecciones legislativas, que este domingo han celebrado su segunda vuelta en el país.

"Esta noche, aunque Ensemble haya obtenido tres veces más escaños de los previstos, no tenemos mayoría", ha reconocido. "Por eso mañana por la mañana presentaré mi dimisión al Presidente de la República", ha indicado a continuación. Aún así, se ha mostrado dispuesto a dirigir el Ejecutivo de forma provisional ante la situación de bloqueo parlamentario y por la cercanía de los Juegos Olímpicos. "Mientras mi deber lo requiera", ha sido su expresión. "Ser primer ministro es el honor de mi vida", ha enfatizado.

Attal, el premier más joven de la historia de Francia, ha dicho, pese a todo, que entiende que su apuesta de país está "bien viva" porque se ha mantenido como segunda fuerza, está "en pie" para defender a los ciudadanos, dice. "Esta noche, ninguno de los extremos puede reclamar la mayoría", señala, un hecho que atribuye al "espíritu francés".

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado que las proyecciones de las segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo demuestran que "ha funcionado" el "cordón republicano" para evitar una victoria de las candidaturas de extrema derecha, según fuentes del entorno del mandatario citadas por varios medios franceses.

Sin embargo, ha matizado que los resultados no responden a la pregunta de "quién gobernará" y ha pedido "cautela". En particular ha destacado que el bloque centrista que lidera "no está muerto".

"El cordón republicano ha funcionado y el bloque centrista ha resistido bien", ha apuntado, según fuentes del entorno presidencial citadas por TF1-LCI.

Las proyecciones sitúan al Nuevo Frente Popular como formación con más diputados (180-215), seguido de Juntos por la República de Macron (150-180 diputados) y Agrupación Nacional (120-150 diputados). La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289.czxvx