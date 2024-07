Hay vuelco: La izquierda francesa logra una mayoría simple y frena a la ultraderecha, según los sondeos

Francia se ha levantado. El Frente Republicano ha funcionado y la ultraderecha no ha vencido en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, celebrada este domingo. Era la hora de acabar con el despecho: se apoyó en primera vuelta a los radicales, excluyentes, racistas, en un voto de rabia y desde las tripas que no se irá con esta victoria, pero se reconduce. La papeleta, ahora, lleva más cabeza. Los ciudadanos no confían en los naofascistas para gobernar, aunque los que han cosechado su confianza tendrá ahora que responderles con respuestas. No han pasado. Los que quedan, ahora, tienen que actuar.

La movilización contra la Agrupación Nacional de Marine Le Pen da la victoria al Nuevo Frente Popular, a la izquierda unida de socialistas, comunistas, verdes y La Francia Insumisa, con entre 180 y 215 escaños, según las proyecciones de Ifop para el canal de televisión TF1. El partido ultra quedaría en tercera posición, con entre 120 y 150 escaños, incluso por detrás de la formación del presidente Emmanuel Macron, Ensemble, con entre 150 y 180 escaños de la Asamblea Nacional.

Apenas siete minutos después de conocerse el sondeo, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, ha agradecido a los ciudadanos su voto con "conciencia", su "esfuerzo y movilización". "A partir de ahora, pueden tranquilizarse", ha dicho a los franceses. Además, ha reclamado la formación de Gobierno, como parte de la fuerza ganadora, y la marcha inmediata del actual primer ministro, Gabriel Attal, del partido de Macron.

La jornada ha estado marcada por una amplísima participación, que a las cinco de la tarde era del 59,71%, la más alta en 43 años. Eso ya dejaba dos caminos: o los ultras habían movilizado a la gente en busca de una mayoría absoluta, porque decían que sólo así tomarían el Gobierno, para no tener servidumbres con otros pactos; o era el cordón sanitario el que apretaba hasta asfixiar a la derecha radical. Ha sido lo segundo, al fin.