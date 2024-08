El poder de Putin se resquebraja tras la última humillación de Ucrania

La reputación y poder de Putin podrían estar en entredicho después de la exitosa incursión del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk, según ha afirmado Kazekamp, profesor de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, en declaraciones realizadas a CBC Radio y recogidas por Ukrinform.

El académico plantea que Putin podría estar sintiendo que su régimen y legitimidad están en peligro debido a la presión que siente. Y es que él se considera como el defensor de su pueblo y el imperio ruso, con lo que esta "humillación" podría estar minando su autoridad.

Por este motivo, Putin no se dejó ver en público durante los primeros días de la ofensiva ucraniana, ya que no tenía ninguna respuesta que ofrecer y tiende a evitar la publicidad cuando las cosas no le salen bien. Asimismo, el experto considera que la victoria de Ucrania en el campo de batalla es la única forma de conseguir la paz.

Desarrollo del conflicto en Kursk

Ucrania continúa avanzando en la ofensiva que inició el pasado 6 de agosto en la región rusa de Kursk, donde ya controla cerca de 100 poblaciones. En los últimos días, Rusia ha acusado a Ucrania de atacar la central nuclear de Kursk, algo que Zelenski ha desmentido.

Lo que sí reconocen las tropas ucranianas es el uso de bombas planeadoras GBU-39 de alta precisión, suministradas por EEUU, para atacar un puesto de mando del pelotón ruso en la región de Kursk, según ha afirmado este viernes la Fuerza Aérea ucraniana.

"Un puesto de mando de vehículos aéreos no tripulados, una unidad de guerra radioelectrónica, diversos equipos, armas y hasta 40 militares rusos fueron alcanzados", ha escrito el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, el general Mikola Oleschuk, en su canal Telegram a última hora del jueves.

Además, Rusia ha derribado siete dones sobre las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk. En concreto, cuatro aparatos tripulados fueron derribados en la región de Bélgorod y otros tres en la vecina región de Kursk, escenario desde el pasado día 6 de una ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas de Ucrania.