El Servicio Secreto de EEUU reconoce su "mayor fracaso operativo en décadas" por el intento de asesinato a Donald Trump 

El "mayor fracaso operativo en décadas". Así de contundente se ha mostrado la directora del Servicio Secreto de EEUU, Kimberly Cheatle, en su comparecencia ante el Congreso para valorar el intento de asesinato a Donald Trump.

En una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes y citada por los republicanos, que son mayoría, Cheatle ha asumido "la responsabilidad completa" sobre cualquier "lapsus de seguridad" de su agencia. Igualmente, ha asegurado que están cooperando con las investigaciones en curso sobre el atentado.

El intento de magnicidio tuvo lugar en la tarde del sábado 13 de julio, cuando un tirador de 20 años disparó contra Trump aprovechando un mitin en Pensilvania. El atacante fue abatido, tras conseguir herir en la oreja derecha al expresidente y candidato republicano, que fue rápidamente protegido por varios miembros del Servicio Secreto.

En el atentado, además del tirador murió otra persona, un bombero que se encontraba en el acto.

La comparecencia llega apenas horas después de que se haya sabido que altos funcionarios del propio Servicio Secreto negaron repetidamente las solicitudes del equipo de Donald Trump para reforzar su seguridad.

Según informaciones publicadas por The Washington Post y el The New York Times, la seguridad del republicano solicitó magnetómetros, más agentes para examinar a los asistentes a los grandes eventos y más equipos especializados, entre ellos francotiradores. Sin embargo, recibieron rápidas negativas, alegando falta de recursos entre otros motivos, añade el Post.

Durante la audiencia, los representantes republicanos protestaron por la negativa de Cheatle a responder a la mayoría de sus preguntas. En sus respectivas intervenciones, la directora ha alegado la existencia de varias investigaciones en curso con las que el Servicio Secreto está colaborando para esclarecer qué falló en el operativo.