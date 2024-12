El único soldado surcoreano que lucha en Ucrania lanza un llamamiento inesperado a sus "hermanos" norcoreanos

En un sorprendente mensaje difundido a través de la plataforma de información pro-ucraniana InformNapalm, un soldado surcoreano que combate junto a Ucrania ha hecho un llamado directo a los soldados norcoreanos desplegados en Rusia, instándolos a abandonar las filas del Kremlin y buscar asilo con las fuerzas ucranianas.

En un video de 90 segundos, el militar, enmascarado y con un uniforme sin distintivos, promete a los desertores "una nueva vida en un estado democrático", informa Kyiv Post. "Hermanos míos, tenemos la misma sangre y venimos del mismo pueblo. Sólo nos divide una frontera que vosotros no elegisteis", ha expresado el soldado, quien ha aparecido frente a un vehículo blindado HUMVEE operado por las fuerzas ucranianas.

"No tenéis por qué ser carne de cañón para Rusia", añade. En este sentido, señala que los soldados que se rindan y decidan desertar podrán vivir en libertad, "ser felices, estar protegidos y no tener miedo del mañana". "Nosotros no solo los acogeremos (como prisioneros de guerra), sino que los ayudaremos a comenzar una nueva vida. Aquí recibirán apoyo, trabajo, la oportunidad de vivir con dignidad, para que puedan comenzar de nuevo su camino en la vida".

Norcoreanos desplegados en Rusia

Según la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU), alrededor de 12.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en la región rusa de Kursk, donde reciben entrenamiento previo al combate. Estas tropas incluyen las brigadas de fuerzas especiales 92 y 94, que han sido integradas en unidades rusas debilitadas como la 11ª y 810ª Brigadas de Marines.

Las condiciones en las que operan estas tropas han sido cuestionadas. Informes indican insuficiencia alimentaria y alta mortalidad, lo que refuerza las afirmaciones del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien describió a los soldados norcoreanos como "carne de cañón" para las fuerzas rusas. "A Kim Jong-un no le importa que los soldados norcoreanos mueran y sus cuerpos nunca regresen a casa", manifiesta InformNapalm en X.

"Sin embargo, si te conviertes en prisionero y proporcionas información sobre el régimen cerrado y dictatorial de Corea del Norte a los medios de comunicación globales, al gobierno de Corea del Sur y a agencias militares, incluso de forma anónima, podrás causar más daño a Kim Jong-un y al régimen", añade.

"Disponemos de medios tecnológicos para la comunicación, pero nos falta comprensión del pensamiento norcoreano en el que Corea del Sur ha estado atrapada durante décadas", concluye para animar a los soldados norcoreanos a entregarse a las tropas ucranianas.

"Si un soldado norcoreano enviado a luchar en un país lejano se rinde, inevitablemente será un shock para Corea del Norte y la dictadura rusa. ¡Le agradeceríamos que se uniera a nosotros para encontrar palabras que encajen en los oídos de los soldados norcoreanos!", insiste.