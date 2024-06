España, último aliado de la OTAN en gasto militar en 2024

España será el aliado de la OTAN que menos invierta en Defensa para el año 2024, con un gasto previsto del 1,28% del PIB, siendo superado por Eslovenia, Luxemburgo y Bélgica, tradicionalmente a la cola en gasto militar, y cuando una cifra récord de 23 aliados llegan al objetivo de invertir el 2% del PIB en Defensa.

El dato de España contrasta con la tendencia al alza en la inversión militar entre aliados europeos de la OTAN, que registran aumento sin precedentes del 17,9% y su décimo año consecutivo de incremento.

Según las estimaciones de la Alianza Atlántica, 23 aliados cumplirán el listón del 2%, una cifra sin precedentes y que cumplen todos salvo Croacia, Portugal, Italia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo y Eslovenia, aparte de España. En el extremo contrario se encuentran Polonia, con el 4,12%, Estonia, con el 3,43%, y Estados Unidos, con el 3,38% que lideran el gasto militar en el seno de la OTAN

La meta de gastar el 2% del PIB en Defensa se fijó por parte de los aliados en la cumbre de 2014, en Gales, y desde el año pasado es considerado un suelo mínimo de inversión a la vista del escenario de seguridad que plantea la invasión rusa de Ucrania.

En lo que respecta al compromiso para invertir al menos el 20% del gasto en nuevas capacidades, todo los países de la OTAN salvo Bélgica y Canadá cumplen esta meta, con España sobrepasándolo ampliamente con el 30,3%.

Aumentar el arsenal nuclear, no, pero sí modernizarlo

Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aclaró este lunes que la Alianza Atlántica no prevé aumentar su arsenal nuclear, pero sí modernizarlo, y subrayó que su plan para llevarlo a cabo no es nuevo. "No hay planes para aumentar el número de armas. Lo que estamos haciendo es reemplazar los aviones por aviones nuevos de quinta generación y Estados Unidos está modernizando las armas", dijo ante la prensa a su salida de una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Joe Biden.

En una entrevista publicada este sábado por el periódico británico The Daily Telegraph, Stoltenberg declaró que los miembros de la OTAN comenzaron consultas sobre el estado y la capacidad operativa de sus armas nucleares. Esas declaraciones fueron interpretadas por Rusia como un deseo de intimidación.

"La OTAN ha tenido durante décadas (medios de) disuasión nuclear. Eso no es algo nuevo, ni tampoco que se está modernizando reemplazando los viejos aviones con aviones modernos de quinta generación y con la modernización por parte de Estados Unidos de sus armas", señalaba el secretario general de la OTAN.

La sucesión copará la cumbre de Washington en julio y la idea de Estados Unidos es usar este foro, en el que los líderes de la OTAN mostrarán unidad en el 75 aniversario de la alianza, para escenificar el cambio de mando. Stoltenberg dejará el cargo después de diez años. Una etapa en la que ha tenido que afrontar importantes cambios y coordinar la respuesta a la anexión ilegal de Crimea, en 2014, y la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, concita el apoyo mayoritario de los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos y los principales aliados europeos. De hecho, solo quedan por mostrar su apoyo Hungría y Eslovaquia, aparte de Rumanía, que presentó el pasado marzo al presidente, Klaus Iohannis, y mantiene su candidatura pese a la falta de apoyos. En todo caso, la Alianza Atlántica funciona por consenso por lo que todos los socios deberán dar su 'sí' al dirigente neerlandés para suceder a Stoltenberg.