Francia pide romper las líneas rojas de Ucrania

Un portavoz del partido '¡En Marcha!', liderado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha planteado en declaraciones recientes al medio Newsweek que los estados de la OTAN deberían dejar de "negociar" entre ellos sobre el alcance del compromiso aliado en Ucrania.

Benjamin Haddad ha afirmado que el bloque occidental debería "cambiar las tornas" en el Kremlin para hacer frente a la ofensiva rusa. "Deberíamos dejar de negociar con nosotros mismos y de ponernos líneas rojas", ha asegurado Haddad en una entrevista al margen de la Conferencia Lennart Meri en Tallin, Estonia. "Tenemos un adversario, Rusia, que no ha puesto ese límite a su comportamiento o retórica", ha sentenciado.

"No hay que excluir nada"

Haddad también ha lamentado haber "perdido mucho tiempo en los tipos de municiones o armamento” enviados a Ucrania. "Imagínense si al principio de la guerra, o si durante la contraofensiva, le hubiéramos dado a Ucrania todo lo que necesitaba en términos de misiles de largo alcance, tanques, aviones; qué diferencia podría haber hecho eso sobre el terreno", ha reflexionado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Tenemos que darle la vuelta a la tortilla a Putin y no excluir nada, y decirle que el tiempo no está jugando a su favor, que estamos listos no solo para aumentar nuestro apoyo, sino también para aumentar la naturaleza de nuestro apoyo", ha añadido.

Asimismo, ha alertado de que una victoria de Rusia tendría "consecuencias directas para la seguridad del futuro de la UE", con lo que considera que es necesario "pensar creativamente sobre la naturaleza con la que hacemos las cosas".

Además del despliegue de tropas, una de las cuestiones que, a su juicio, "vale la pena discutir" es el uso del paraguas de defensa aérea de la OTAN para proteger áreas del oeste de Ucrania de misiles y drones rusos. Reubicar las operaciones de mantenimiento de armas occidentales dentro de Ucrania también aliviaría parte de la tensión de la extensa cadena logística de Kiev, ha señalado Haddad: "Si pudieras ubicar todo ese proceso, desde la capacitación hasta el mantenimiento, en Ucrania, sería una gran ganancia en términos de tiempo y recursos", dijo.