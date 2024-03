Golpe de realidad de Marruecos a España con la lista de alimentos contaminados de la UE

El sector agroalimentario español, siguiendo la estela del estallido de las protestas a escala europea, se ha levantado para que sus demandas sobre las normativas y los acuerdos comunitarios con terceros países se escuchen con fuerza. No solo que los mismos requisitos que les reclaman a ellos se exijan también en otros socios comerciales de la Unión Europea, como es el caso de Marruecos.

Precisamente, el reciente caso de la identificación de fresas contaminadas con hepatitis A -probablemente, a causa de su riego con aguas fecales- ha puesto en el centro de la diana una de las grandes reivindicaciones de los agricultores. Que se incrementen los controles sanitarios e inspecciones en el propio territorio del país exportador, así como en la aduana en su entrada a territorio UE.

Sin embargo, y según recoge una información del digital VozPópuli, si se analizan las alertas sanitarias que se emiten desde un país u otro, Marruecos devuelve el golpe, pero con realidad. No está ni entre los 10 primeros países del mundo en emisión de este tipo de alertas -cabe destacar que es una gran Estado productor y exportador- y sus cifras están muy lejanas a las comunitarias.

¿Cuál es el ranking de alertas sanitarias en alimentos y qué posición ocupa España?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en declaraciones recogidas por el citado medio, "en España se notificaron 180 casos por todo tipo de problemas: higiene, micotoxinas, metales pesados, hidrocarburos, etc., además de pesticidas; de los 180 casos, 23 fueron incidentes con pesticidas, bien por no estar autorizados en la UE o bien por superar los límites máximos de residuos establecidos". No solo eso, "y de estos 23 casos, 9 fueron detectados en la frontera, por tanto, no llegaron al mercado", desgrana la OCU.

El particular ranking de alertas sanitarias emitidas por países queda de la siguiente manera: Turquía (343), India (246), Polonia (220), China (189), Francia (155), Países Bajos (132), España (130), Egipto (126), EEUU (124), Italia (121) y Ucrania (105).

¿Quiere decir eso que no tengan razón los agricultores españoles -y comunitarios, en realidad- con la situación o exigencias hacia terceros países. "No tenemos datos para poder afirmar que lo de dentro de la Unión Europa es más seguro que lo importado. Pero lo que está claro es que las normas en Europa son más estrictas que muchas de las de los países terceros de los que importamos, y eso ya es una garantía para los ciudadanos de la UE", apuntan desde la OCU.

Y dejan una reflexión crucial: "Si realmente hay una falta de controles en frontera, eso solo significa que hay que aumentarlos. Y hay que trabajar con los productores de terceros países para reducir el uso de fitosanitarios".