¿Cómo se contagia la hepatitis A? Síntomas asociados y otros tipos de hepatitis

El pasado martes 5 de marzo de 2024, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) emitió una alerta por la presencia de hepatitis A en fresas provenientes de Marruecos y detectada además en un punto de entrada de España. El aviso calificó el riesgo de "serio" al superar "el nivel máximo permitido ausencia/25g" de esta sustancia.

Seguro que este aviso ha despertado muchas dudas sobre la hepatitis en general, y el tipo A en concreto. ¿Qué es la hepatitis? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo se contagia? Incluso si aislamos este incidente, la hepatitis vírica sigue siendo un problema tanto en España como a nivel mundial. De hecho, fue objeto de discusión en la 69ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, donde se fijaron los objetivos de cara a 2030. Entonces se definió como objetivo principal el 90% de reducción de incidencia de infecciones crónicas y 65% de reducción de mortalidad.

Pero más allá de las infecciones víricas, la hepatitis, tal y como la define MedlinePlus es la inflamación del hígado, que puede ser crónica o aguda, según también el tipo de hepatitis.

Además de la vírica, que es la más común y que se subdivide en los tipos A, B, C, D y E, existen otros tres tipos: la hepatitis alcohólica provocada por el consumo excesivo de alcohol, la hepatitis tóxica provocada por ciertos venenos, productos químicos, medicamentos o suplementos o la autoinmune, en la que el sistema inmunitario ataca a su hígado. Este último tipo suele tener un factor genético y es crónica.

La Organización Mundial de la Saluid (OMS) define la hepatitis A como "una inflamación del hígado debida al virus de la hepatitis A (VHA), que se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectad". En cuanto a la transmisión, según la World Hepatitis Alliance, la hepatitis A, al igual que la E, se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados y también puede propagarse por mantener relaciones sexuales consideradas de riesgo.

La hepatitis E también puede transmitirse al comer carne de cerdo, ciervo o mariscos poco cocidos. Ambas infecciones provocan una enfermedad generalmente leve y aguda, que suele pasar con tratamiento y prevención para evitar su contagio. Contra la hepatitis A hay una vacuna muy efectiva.

Tal y como informa Medline Plus, las hepatitis B, C y D se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona con la enfermedad o de madre a hijo, la B y la D también puede darse mediante el contacto con otros fluidos, por ejemplo, mediante relaciones sexuales. La hepatitis B y D también se pueden propagar a través del contacto con otros fluidos corporales. Esto puede suceder de muchas maneras, como compartir agujas de drogas o tener relaciones sexuales sin protección. Existe vacuna para la hepatitis B que también protege para la hepatitis D. Ambas pueden provocar cirrosis y cáncer de hígado.

En el caso de la hepatitis C no existe vacuna y la infección puede volverse crónica. Según la World Hepatitis Alliance califica tanto la B como la C como "epidemias silenciosas" porque la mayoría de las personas que viven con estos virus lo desconocen. En ellas se han centrado los objetivos de cara a 2030.

Algunas personas infectadas no presentan síntomas, pero si lo hacen estos suelen ser fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color arcilla, dolor en las articulaciones e ictericia (color amarillento en piel y ojos).