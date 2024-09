Gran golpe de Ucrania a los misiles de Kim Jong Un

A South Korean soldier stands under a display of North and South Korea's missiles.

Andrii Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania, anunció la semana pasada a través de Telegram que Ucrania atacó un depósito de misiles ruso que alberga armas de Corea del Norte.

"Un depósito de municiones fue atacado en Soldatske, región de Voronezh", escribió, según recogió Newsweek. Al parecer, el ataque "destruyó los misiles coreanos que Putin, de hecho, le pidió a Kim Jong Un, humillándose a sí mismo".

Esta ofensiva había sido confirmada hora antes por Alexander Gusev, gobernador de la región: "Los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica que se encuentran de servicio en el distrito de Ostrogozhsky detectaron y neutralizaron un vehículo aéreo no tripulado".

"Según los datos preliminares, no hubo víctimas. Sin embargo, como resultado de la caída del vehículo aéreo no tripulado, se produjo un incendio que se extendió a los objetos explosivos", precisó. No obstante, no reveló si en el interior del depósito había armas norcoreanas.

Como consecuencia del ataque, se declaró el estado de emergencia en el distrito, lo que provocó evacuaciones y el despliegue de equipos de emergencia para combatir el incendio y evitar que detonaran más municiones.

Acusación de EEUU

En octubre del año pasado, EEUU alertó de que Corea del Norte había enviado a Rusia por tren y por barco numerosos contenedores repletos de equipos militares y municiones para que pudieran ser usados en la guerra contra Ucrania.

"Nuestra información indica que en las últimas semanas Corea del Norte ha proporcionado a Rusia más de mil contenedores de equipo militar y municiones", afirmó John Kirby, un portavoz de la Casa Blanca. De hecho, la Casa Blanca difundió imágenes que presuntamente muestran la transferencia de armamento de Corea del Norte a Rusia.

En las imágenes apreciaba una leyenda escrita que, entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre, se enviaron una serie de contenedores desde la ciudad portuaria de Najin (Corea del Norte) hasta Dunay (Rusia) a través de un buque. Desde Dunay, los contenedores se trasladaron por tren hasta un depósito de municiones en el suroeste de Rusia, cerca de Tijoretsk, a unos 290 kilómetros de la frontera rusa con Ucrania por ferrocarril.

"Condenamos la decisión de Corea del Norte de proporcionar a Rusia este equipo militar, que se utiliza para atacar ciudades ucranianas, matar a civiles ucranianos y fortalecer a Rusia. Es una guerra ilegítima. Continuaremos supervisando cualquier envío adicional de armas de Corea del Norte a Rusia", prometió Kirby.