Rusia ha mostrado brevemente un "nuevo misil de crucero" en unas imágenes destinadas a mostrar sus prometedores nuevos sistemas de armas.

Lo que ha llamado especialmente ha sido la punta en forma de tiburón del arma, que a estas alturas no ha podido ser identificada, vista en el campo de pruebas de Kapustin Yar, ya que no coincide con las armas ampliamente conocidas de Vladimir Putin. Esto ha desconcertado a expertos en defensa y militares, según informa The Mirror.

Además, se puede ver cómo el arma se le muestra al expresidente ruso Dmitri Medvédev, un halcón belicista, durante una inspección de la nueva potencia de fuego, con el Kremlin evidentemente apresurado por llevar nuevas armas a la zona de guerra, a pesar de los esfuerzos de Donald Trump por lograr un acuerdo de paz.

No se han dado detalles del misil de crucero, y existe la teoría de que se trata de una maqueta de un prototipo en lugar del producto terminado. Además, Medvédev se le han mostrado los lanzamientos de otras armas nuevas.