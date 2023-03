Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la batalla de Bajmut

Kiev dice que el Grupo Wagner intenta romper la defensa de Bajmut sin éxito



El Ejército de Ucrania aseguró hoy que el Grupo de mercenarios Wagner, afín al presidente ruso, Vladimir Putin, sigue tratando de romper las defensas de la estratégica ciudad de Bajmut, en el este del país, sin conseguirlo y con importantes pérdidas. Así lo afirmó el comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, quien añadió que la situación alrededor de Bajmut, en la región de Donetsk es "desafiante".



"Los ocupantes (rusos) siguen tratando de romper las defensas y avanzar hacia el centro de la ciudad, pero están sufriendo grandes pérdidas", agregó Syrskyi, citado por las agencias locales. Reiteró que, como ocurre desde hace varias semanas, "la situación alrededor de Bajmut sigue siendo difícil. Las unidades de asalto de Wagner avanzan desde varias direcciones (...) y tratan de llegar hacia las áreas centrales de la ciudad".



Según Syrskyi, "en el curso de estas feroces batallas, los soldados ucranianos están infligiendo pérdidas significativas a los ocupantes", un dato que el militar no concreta y que no es posible confirmar por una fuente independiente. Hizo hincapié, no obstante, en que "los defensores están repeliendo todos los intentos rusos de capturar la ciudad con artillería, tanques y otras armas de fuego, y con ello continúa la defensa de la Fortaleza (uno de los nombres con los que es conocida Bajmut).