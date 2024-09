Israel anuncia la muerte de un comandante de la célula de élite de Hamás en Gaza

Mostafa Alkharouf / Anadolu via Getty Images

El Ejército israelí anunció este martes la muerte de Ahmed Fozi Nazer Muhammad Wadia, comandante de la Nukhba, la célula de élite de Hamás que planeó y lideró los ataques del 7 de octubre en los que murieron casi 1.200 israelíes y otros 251 fueron secuestrados.

"En una operación conjunta del Ejército y la agencia interior de inteligencia (Shin Bet), las Fuerzas del Aire atacaron un complejo en el que los milicianos de Hamás operaban en Ciudad de Gaza", anunciaron las fuerzas armadas en un comunicado esta mañana. En la operación, ocho milicianos del batallón Daraj Tuffah perdieron la vida, entre ellos Muhammad Wadia.

Según las fuerzas armadas, Wadia participó en la invasión de la comunidad de Netiv HaAsara -colindante con la frontera norte de Gaza-, a la que accedió en parapente, y lideró allí los ataques de los milicianos el pasado 7 de octubre.

"Wadia es el terrorista que bebía Coca Cola dentro de la casa de la familia Taasa delante de los hijos de Gil Taasa, que sobrevivieron a la masacre después de que los milicianos asesinaran a su padre el 7 de octubre", asegura la nota.

Las fuerzas armadas hacen referencia a un famoso vídeo en el que se mostraba a Wadia bebiendo Coca Cola junto a la nevera de la familia poco después de matar al padre de los menores, que se encontraban en la vivienda en el momento.

El bombardeo se ha producido en las inmediaciones del hospital Al Ahli de la capital gazatí, en el norte y uno de lo centros más importantes de la zona, si bien el Ejército insistió en que el ataque no afectó a la clínica.

Además, señalaron haber matado en el ataque a otro miliciano de alto rango que llevaba a cabo actividades de ingeniería, como francotirador, operaciones anti tanque y para proveer de explosivos al grupo.

"Antes del ataque se tomaron varios pasos para mitigar el riesgo de herir a civiles", añadió el Ejército utilizando una frase a la que recurre habitualmente cuando ataca lugares protegidos por el derecho internacional humanitario, como escuelas u hospitales.

Según la agencia palestina de noticias Wafa, la Ciudad de Gaza sufrió esta noche un bombardeo al sur del barrio de Zeitún, en el sureste, que impactó contra una vivienda familiar.

Por el momento, los medios palestinos no han dado detalles sobre el ataque junto al hospital Al Ahli.

Los muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, ascienden desde el inicio de la guerra a 40.786, además de 94.224 heridos, tras casi once meses de incesantes ataques del Ejército israelí que han devastado el enclave palestino.

La vacunación se acelera

Por otro lado, dos días después del inicio de la campaña de vacunación de la polio en Gaza, 158.992 niños ya han recibido la primera dosis para inmunizarse del virus, que rebrotó en la Franja con hasta ahora un caso confirmado, según anunció ayer a última hora el Ministerio de Sanidad del enclave.

"La campaña de vacunación de emergencia de la polio continúa en la gobernación central (de Gaza) por segundo día consecutivo, con una gran participación de los ciudadanos", comunicó Sanidad.

También desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron "un gran entusiasmo entre la comunidad", en palabras del doctor Deepak Kumar de la organización, presente en un punto de vacunación de Deir al Balah el pasado domingo, según muestra un vídeo de la OMS.

El objetivo de vacunación de las organizaciones al cargo de la campaña -la OMS, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y UNICEF- era de unos 157.000 niños en el centro de Gaza, con lo que, a dos días del fin del proceso en esta parte del enclave, ya han sobrepasado su meta. En total, el objetivo es vacunar a unos 640.000 niños menores de 10 años en todo el enclave y elevar la tasa de vacunación al 95 % -después de que esta cayera en 2023 al 89 %, algo achacado a la guerra.

El corredor no se cede

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó esta pasada noche que Israel no abandonará el corredor de Filadelfia, la divisoria gazatí con Egipto y el principal escollo para alcanzar un acuerdo que podría salvar a los rehenes aún vivos en manos de Hamás.

"El corredor de Filadelfia no será evacuado. Si Israel pierde su control, Gaza se convertirá en un reinado del terrorismo", insistió tajante el mandatario en una rueda de prensa en la que fue señalando con una varilla, en un mapa virtual, a las comunidades israelíes próximas a la Franja.

En su primera comparecencia en casi dos meses, Netanyahu justificó que de los cuatro objetivos fijados para esta guerra -derrotar a Hamás, devolver a los rehenes, que Gaza no vuelva a ser una amenaza y devolver a los residentes al sur- "tres de estos objetivos pasan por la ruta Filadelfia".

"Es el tubo de oxígeno de Hamás", dijo Netanyahu, que insistió que el control de esta divisoria -por donde Hamás se rearma ayudado por Irán- es una exigencia que el mandatario mantiene desde hace décadas, incluso antes de que Israel evacuase en 2005 los veintiún asentamientos que tuvo en la Franja.

"(El entonces primer ministro Ariel) Sharon anunció (el plan de) la retirada en 2003 (de la Franja de Gaza) y, unos meses después, yo le expliqué mis exigencias: el control de todos los cruces hacia y desde Gaza", afirmó Netanyahu.

El primer ministro insistió, también, en que no cederá a la presión internacional, y dijo no creer que el presidente de EE.UU. insinuase "de verdad" que es el momento de hacer concesiones; después de que Biden dijese hoy, desde la Casa Blanca, que Netanyahu no estaba "haciendo lo suficiente" para alcanzar un acuerdo.

Preguntado por los periodistas por la frontera norte (con el Líbano), de donde unos 60.000 israelíes siguen evacuados debido al lanzamiento casi diario de cohetes por parte de la milicia libanesa Hizbulá, Netanyahu dijo que se trata de "una situación inaceptable" que debe ser cambiada en el terreno, al igual que están haciendo con la frontera sur con Gaza.

"Estoy contento de hacerlo por medios políticos, pero de no ser así, sucederá por otras vías", amenazó el mandatario, que confesó no poder compartir los planes o las fechas de acción que devolverán a los evacuados a sus casas tras casi once meses fuera.

Un niño muerto en Cisjordania

Además, un niño identificado como Muhammad Kanaan murió esta madrugada en el campamento de refugiados de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, por disparos del Ejército israelí, según informó la agencia palestina de noticias Wafa.

El menor estaba con su padre en el campamento cuando ambos sufrieron los disparos las fuerzas armadas israelíes, que ayer entraron de nuevo al ya devastado campamento en una nueva incursión militar que definen como "operación antiterrorista".

El Ejército aún no se ha pronunciado al respecto, si bien anoche aseguró haber bombardeado a "una célula terrorista que disparó a las fuerzas de seguridad durante una operación antiterrorista en a zona".

La agencia palestina de noticias asegura que el menor fue víctima del disparo de un francotirador.

El padre de Kanaan fue trasladado al hospital Thabet Thabet de la zona, según Wafa, que no da más detalles sobre su estado de salud.

Los muertos en Tulkarem ascienden a seis desde la semana pasada, cuando el Ejército intensificó sus operaciones en toda Cisjordania ocupada, con especial foco en el norte y, concretamente, en enclaves como Tulkarem o Yenín, bastiones de las milicias palestinas.

Medios palestinos relatan cómo las fuerzas armadas han apostado decenas de francotiradores en los tejados de los edificios más altos del campamento de refugiados y aviones de reconocimiento sobrevuelan el enclave constantemente.

Los militares habrían impuesto un cerco sobre la ciudad que impide a sus ciudadanos entrar o salir de ella, contando con vehículos en los distintos cruces y entradas.

También apostaron vehículos en las inmediaciones del hospital Thabet Thabet y obstruido el trabajo de las ambulancias, que han registrado, así como identificado a sus tripulantes.

Durante la operación, el Ejército ha destruido infraestructuras del campamento con excavadoras, dañando tanto propiedades particulares como las infraestructuras eléctricas.

"A la luz de los eventos más recientes que han afectado a las infraestructuras del campamento de Tulkarem y partes de la ciudad, el Ayuntamiento quiere aclarar que se ha visto forzado a cerrar las válvulas principales de las tuberías de agua", dijo la municipalidad en un comunicado esta mañana.

Desde el Gobierno de la localidad insisten en tratar de reparar los daños estructurales lo antes posible con tal de que los vecinos de Tulkarem vuelvan a tener acceso a agua.

Fruto de los ataques contra el campamento, una paramédico de la Media Luna Roja Palestina resultó herida a última hora del lunes en la cara con metralla, si bien no han trascendido más detalles sobre el incidente.

Tulkarem y el vecino campamento de refugiados de Nur Shams sufren su segunda incursión israelí en menos de una semana, ya que el pasado día 30 las tropas pusieron fin a otra operación que se saldó con la muerte a tiros del líder de la brigada local de la Yihad Islámica, Mohamed Jaber 'Abu Shujaa'.

Junto a él perdieron la vida otros tres milicianos, y también durante la operación el Ejercito mató de un disparo en la cabeza a un anciano con discapacidad intelectual de 62 años, identificado como Ayed Abu al Haija.

Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05), y en lo que va de 2024 más de 330 palestinos han muerto por fuego israelí, la mayoría milicianos o atacantes pero también civiles, incluidos medio centenar de menores -según el recuento de EFE-, tras cerrar 2023 como el año más letal en dos décadas con más de 520 muertos.