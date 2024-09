Biden carga contra Hamás y Hizbulá y muestra su temor a una "guerra a gran escala" en Oriente Próximo

Joe Biden teme una "guerra a gran escala" en el Líbano y Oriente Próximo tras los últimos acontecimientos, pero confía en la "diplomacia" para dar solución a una situación "que no beneficiaría a nadie".

Sin embargo, el presidente de EEUU ha aprovechado su discurso ante la Asamblea General de la ONU para reprochar tanto a Hizbulá como a Hamás ser los causantes de la violencia en la zona, en un discurso prácticamente acrítico con Israel y sus "respuestas" en Gaza y Líbano.

Sin entrar en detalles, Biden ha llamado a rebajar las tensiones en la región, donde, pese a todo, "sigue siendo posible una solución diplomática" que permita poner fin al "infierno" que viven tanto los familiares de los rehenes como los "civiles inocentes", ha apuntado tanto en referencia a Gaza como a Líbano.

En relación a este último territorio, Biden ha acusado a Hezbolá de comenzar a lanzar proyectiles sobre Israel hace casi un año "sin provocación" alguna, como gesto de solidaridad hacia la población palestina. Sin condenar la respuesta israelí, que ya deja más de 500 muertos y miles de heridos, ha añadido que "una guerra a gran escala no beneficia a nadie".

Sí ha vuelto a plantear sus críticas a la violencia ejercida sobre los palestinos en Cisjordania, llamando a trabajar en la vía de los dos Estados y que se "normalicen" las relaciones con países vecinos, mientras los palestinos dispongan de un territorio propio en el que vivir "en paz y seguridad".

En relación a Gaza, el presidente de EEUU ha querido hacer mención a "los civiles inocentes, que también están pasando por un infierno. Miles y miles de muertos, incluyendo trabajadores humanitarios. Demasiadas familias desplazadas, hacinadas en tiendas de campaña, enfrentando una situación humanitaria desesperada", ha apuntado ante la Asamblea General.

"Ahora es el momento para que las partes finalicen los términos, devuelvan a los rehenes y aseguren la seguridad de Israel y Gaza, alivien el sufrimiento en Gaza y pongan fin a esta guerra", ha añadido en su último discurso ante este foro de la ONU como presidente estadounidense.

Desde la tribuna ha recordado el sufrimiento también de los civiles israelíes víctimas de los atentados de Hamás el 7 de octubre, haciendo referencia a las más de 1.200 personas asesinadas y 250 secuestradas por el grupo islamista Hamás. "Me he reunido con las familias de esos rehenes. He llorado con ellos. Están pasando por un infierno", ha querido añadir.