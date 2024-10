La abogada de Mbappé se pregunta si el caso por violación en Suecia es "una trampa"

Una de las abogadas de Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, se preguntó este miércoles si el jugador está siendo víctima de una "trampa" por la mediatización en tiempo real de una investigación en Suecia por una supuesta violación.

"Cuando se presenta una denuncia tan grave, y los medios de comunicación se hacen eco de ella en tiempo real, cuando se trata de una figura tan famosa en todo el mundo, surgen preguntas. ¿Le han tendido una trampa? No estoy sacando conclusiones de ese tipo, no lo sé. Sólo me pregunto sobre el momento y la forma en que se hizo", dijo a la cadena BFMTV.

Canu-Bernard apuntó que, pese a la seguridad y la privacidad que rodea siempre al jugador en su vida privada y en sus escasas escapadas de este tipo, "alguien sabía que iba a Estocolmo" y por eso fue fotografiado por un paparazzi y un tabloide (Aftonbladet) publicó rápidamente las imágenes.

"Como por azar -cuestionó la letrada-, el mismo periódico publicó un reportaje en el que se afirmaba que se había presentado una denuncia".

Para la abogada también es sorprendente la mediatización en tiempo real que se está viendo en este caso, especialmente teniendo en cuenta que en Suecia el secreto de sumario es absoluto.

"El comunicado del fiscal no dice nada. Ipso facto, no fueron los tribunales los que filtraron esta información, ni la policía. Ellos llevan a rajatabla el secreto", aseveró.

Respecto a la apertura de una investigación, que fue confirmada ayer por la Fiscalía respecto a una presunta violación cometida el pasado 10 de octubre en un hotel del centro de Estocolmo mientras Mbappé estaba en la capital sueca, Canu-Bernard lo celebró a fin de que se aclaren los hechos.

"Como no pasó nada -y si efectivamente es él porque eran muchos en Estocolmo- y en la medida en que hay 10.000 cámaras en un hotel, tanto mejor. Como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras y a los pasillos de los hoteles podemos saber exactamente lo que pasó o no pasó", expresó.

No descartó, sin embargo, que si el "frenesí mediático" y las acusaciones veladas persisten sin que se pueda arrojar luz rápidamente sobre los verdaderos hechos, el jugador tenga que ser interrogado por los investigadores suecos.

La abogada sostuvo que pese a todo el jugador está "muy sereno" porque hay un cordón sanitario en torno a él para protegerlo de estos contratiempos de la notoriedad y porque sabe que no hizo nada. Pero igualmente es impactante para un joven de 25 años verse implicado en una acusación de este tipo.

"Aunque no sepamos si (la investigación) va dirigida contra él, los medios de comunicación se apresuran a decir que sí", lamentó.

"Durante meses ha sido objeto de una campaña de denigración y ataques a su imagen", criticó también.

Canu-Bernard reafirmó que preparan una denuncia por difamación, pero que están esperando a comprobar si, de entrada, la querella sueca sobre la presunta violación está dirigida contra él o no.

Las declaraciones de la abogada llegaron después de que Fiscalía sueca confirmara el martes la apertura de una investigación por una supuesta violación cometida la semana pasada en Estocolmo, aunque sin mencionar a Mbappé.

El delantero del Real Madrid, sin embargo, fue involucrado por informaciones de la prensa local, algo que fue negado tajantemente por la estrella francesa con la expresión de 'Fake news'.

La publicación de las informaciones en Suecia coincidió con la audiencia que tuvo lugar ayer en París en una comisión de la Liga Profesional de Fútbol francesa (LFP) sobre el litigio que Mbappé mantiene con su antiguo club, el Paris Saint-Germain, por el impago de 55 millones de euros en primas y salarios.

El jugador, en un mensaje en X, señaló en la tarde del lunes que las primeras informaciones llegaban "como por casualidad en la víspera de la audiencia".