La activista iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023

El Nobel de la Paz ha puesto el foco este año en la incansable pugna de las mujeres iraníes por la igualdad. La activista Narges Mohammadi ha sido la elegida por la academia sueca para recibir el Premio Nobel de la Paz de 2023, "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos".

En una edición en la que se repetían muchos clásicos en las quinielas -desde Julian Assage sin descartar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski-, la Academia ha querido resaltar la trayectoria de esta activista que fue encarcelada en Irán, causa enmarcada en la serie de protestas que estallaron al conocerse la muerte de Mahsa Ahmini estando bajo custodia de las autoridades del régimen iraní.

"Desde su cautiverio, la galardonada ha ayudado a asegurarse de que las protestas no disminuyan en intensidad", han destacado durante el anuncio de la entrega. No es para menos. A sus 51 años, fue condenada a 10 años y ocho meses de prisión, a lo que hay que añadirle 154 latigazos, acusada de cometer "delitos relacionados con la seguridad nacional".

Las rejas no frenaron la lucha de Mohammadi

En este sentido, desde la Academia también ha concretado que gracias a Mohammadi, "la ola de protestas del año pasado llegó a conocimiento de los presos políticos recluidos en la famosa prisión de Evin, en Teherán".

También destacan que "tras su liberación bajo fianza", Mohammadi, "se sumergió en una campaña contra el uso de la pena de muerte". Ese activismo incansable contra la pena capital volvió a pasarle factura, llegando a ser arrestada otra vez en 2015, siendo enviada de nuevo a la cárcel.

Se da la casualidad de que la iraní también es vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, que está presidida por otra colega que fue merecedora del Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. Mohammadi ha trabajado como periodista en distintos medios de corte reformista o aperturista, pero también es autora de un ensayo clave: The reforms, the Strategy and the Tactics (Las reformas, la estrategia y las tácticas).