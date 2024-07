La advertencia de la mano derecha de Putin sobre la paz con Ucrania

Dmitry Medvedev, expresidente y exprimer ministro de Rusia, afirma que su país buscará ocupar "las tierras [ucranianas] restantes", incluso si el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acepta las condiciones de paz más recientes del Kremlin. La Federación ya tiene ocupado aproximadamente el 20% del suelo del país vecino, en el que irrumpió en febrero de 2022.

Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, reafirmó que su Gobierno "no aceptará ni defenderá ningún acuerdo de paz negociado con Kiev salvo la capitulación de Ucrania, la destrucción de todo el Estado ucraniano y la ocupación total de Ucrania", informó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, en su último análisis del conflicto en Ucrania.

La perspectiva de conversaciones de paz entre Kiev y Moscú se ha planteado varias veces desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El Kremlin ha especificado algunas condiciones que Rusia considera no negociables, incluido que Ucrania debe aceptar la anexión en septiembre de 2022 de cuatro de sus regiones (Luhansk, Donetsk, Jerson y Zaporizhzhia) tras referendos convocados por Putin que fueron considerados ilegales por la comunidad internacional. El 14 de junio, Putin dijo que Ucrania también debe renunciar a cualquier plan de unirse a la alianza militar de la OTAN .

Mientras tanto, Ucrania ha dicho que cualquier acuerdo de paz debe invalidar las anexiones de su territorio de septiembre de 2022, y que la península de Crimea, que Putin anexó en 2014, debe volver a ser considerada parte de Ucrania.

En una publicación en su canal de Telegram, Medvedev dijo que el hecho de que Zelenski aceptara las condiciones de paz más recientes de Putin no constituirá el "fin de la operación militar rusa " en Ucrania.

"Incluso después de firmar los documentos y aceptar la derrota, los radicales restantes, después de reagrupar sus fuerzas, tarde o temprano regresarán al poder, inspirados por los enemigos occidentales de Rusia. Y entonces llegará el momento de aplastar finalmente al reptil. Para conducir un largo acero clavo en la tapa del ataúd del cuasi-estado de Bandera", dijo. Rusia eventualmente devolverá "las tierras [ucranianas] restantes al seno de la tierra rusa", escribió Medvedev.

Medvedev probablemente se refería a Stepan Bandera, un ultranacionalista ucraniano que se puso del lado de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y creó el Ejército Nacional Ucraniano, que luchó contra la Unión Soviética.

El ISW dijo que Medvedev "insinuó que el Kremlin planea continuar su conquista de Ucrania tras un acuerdo de paz negociado". Su publicación "también indica que el Kremlin cree que la conquista total de Ucrania será más fácil si Kiev acepta acuerdos de alto el fuego y concesiones profundamente impopulares en la etapa actual de la guerra, en anticipación de que la sociedad ucraniana exigiría un cambio de gobierno que podría beneficiar al Kremlin. ", evaluó el grupo de expertos.

"Sin embargo, el Kremlin ha malinterpretado el sentimiento interno ucraniano antes. Los funcionarios de Kiev han advertido durante mucho tiempo que el Kremlin lanzó una elaborada campaña de información 'Maidan 3', cuyo objetivo es socavar al gobierno ucraniano, probablemente para provocar un cambio de gobierno y establecer un gobierno pro- Gobierno del Kremlin en Ucrania", añadió el ISW.

Konstantin Sonin, economista político nacido en Rusia de la Universidad de Chicago, dijo que la declaración de Medvedev de que Rusia continuará la guerra hasta la "destrucción total de cualquier Ucrania independiente no tiene sentido" dado que contradice la propia línea pública de Putin sobre el asunto.

"No tiene sentido si es una mentira: va en contra de las recientes súplicas de Putin de 'paz para los territorios', que Rusia impulsa a través de muchos canales, diplomáticos e informativos", dijo Sonin en X, anteriormente Twitter . "No tiene sentido si Medvedev dice la verdad (cosa que sospecho que dice): ésta es exactamente la verdad que los políticos ocultan, no revelan".

"Por supuesto, es posible leer esto como una especie de complacencia aduladora", añadió Sonin.