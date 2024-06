La guerra entra en una nueva fase peligrosa, pero Ucrania tiene un plan

dpa/picture alliance via Getty I

Los tanques M1 Abrams de fabricación estadounidense fueron construidos para luchar contra los rusos, pero ahora están en un campo de batalla nuevo: el de Ucrania. Allí están librando un tipo de guerra desconocido, mientras se enfrentan al arsenal de mortíferos drones explosivos de Moscú, algo que los soviéticos nunca tuvieron y algo que estos tanques nunca ha tenido que afrontar, porque tampoco se ha visto en las otras contiendas que ha tenido que enfrentar Washington.

Por eso, en Ucrania existe la preocupación de que el blindaje pesado de un Abrams no sea suficiente por sí solo para proteger a su tripulación de esta amenaza peligrosa y en evolución, porque los rusos no dejan de adaptarse y mejorar. Y, sin embargo, una empresa ucraniana está construyendo pantallas de acero que pueden ofrecer a los tanques una capa adicional de protección. Kiev tiene un plan que deja constancia del avance de su propia industria de defensa, más allá de la ayuda occidental, mejorara a golpe de resistencia desde que fue ocupada por Moscú en febrero de 2022.

"Creo que el futuro de la guerra es la guerra de los drones", afirma a Business Insider Oleksandr Myronenko, director operativo del Grupo Metinvest, en una entrevista reciente, por lo que es muy importante proteger los vehículos blindados contra el auge de los sistemas no tripulados. Metinvest es un conglomerado siderúrgico y minero con sede en la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Durante más de año y medio, la empresa fabrica pantallas protectoras de acero para los viejos tanques T-64 y T-72 de Kiev. Y con buenos resultados.

Hace apenas unas semanas, esta operación se amplió a los tanques Abrams, blindados de fabricación estadounidense diseñados y desarrollados durante la Guerra Fría para luchar contra la amenaza de los tanques soviéticos. Hasta 31 tanques proporcionados por EEUU llegaron a Ucrania el otoño pasado. Sin embargo, a finales de abril, Kiev ya había perdido cinco en combate, al menos algunas a causa de drones. En Moscú se vanaglorian de haber cazado alguno y hasta lo han expuesto en la Plaza Roja.

Al comienzo del conflicto en Ucrania, como en guerras pasadas, los tanques y otros vehículos blindados tenían que preocuparse principalmente por amenazas enemigas como misiles antitanques, proyectiles de artillería y minas. Pero ahora, en ambos lados de la guerra, estos vehículos también enfrentan drones pequeños y baratos, llenos de explosivos que un operador remoto puede volar fácilmente hacia un objetivo y detonarlos.

Estas cosas son "omnipresentes en Ucrania", dice el digital, y el impacto correcto podría dañar o destruir permanentemente un tanque, e incluso matar a su tripulación, personal capacitado que no es fácil de reemplazar.

Tanto las fuerzas ucranianas como las rusas han tratado de proteger sus vehículos equipándolos con jaulas en forma de red como última defensa contra las municiones entrantes, especialmente los drones con vista en primera persona (FPV) que han arrasado en el campo de batalla. Esta armadura improvisada, a veces descrita como "jaula para hacer frente", varía en apariencia y efectividad. Algunos parecen improvisados y toscamente construidos, mientras que otros están más endurecidos y estructurados. Su presencia no hace que un tanque sea invencible , ni mucho menos, pero claramente añaden cierta protección adicional que podría mantener con vida a la tripulación.

El creciente empleo de armaduras de jaula subraya el importante papel que han desempeñado los drones en Ucrania y presenta nuevas consideraciones para los ejércitos modernos a medida que buscan mejores formas de proteger sus fuerzas de los sistemas no tripulados en conflictos futuros. Hay lecciones para Estados Unidos y para otros países.

Metinvest comenzó a fabricar sus pantallas protectoras de acero para los tanques ucranianos cuando Rusia comenzó a usar diferentes tipos de drones en el campo de batalla, lo que hizo que los tanques necesitaran protección adicional contra estas amenazas, señala Myronenko. Cuando finalmente llegó el Abrams, se topó con el mismo problema que los tanques soviéticos y el ejército pidió ayuda a Metinvest.

Los Abrams son notablemente más grandes que los sistemas soviéticos de Ucrania, por lo que puede llevar hasta una semana construir una pantalla protectora para el blindaje estadounidense y 12 horas instalarla. Cada una de las pantallas pesa cientos de libras y su fabricación puede costar hasta 20.000 dólares (algo más de 18.000 euros).

Aunque esa cifra es significativamente más cara que la de un dron FPV que lleva una bomba, que podría valer sólo una fracción de eso, es mucho más barata que perder un tanque como el Abrams, que cuesta más de 10 millones de dólares. Dicho esto, Metinvest dice que las pantallas se entregan a los militares de forma gratuita y, hasta ahora, la compañía ha producido 25 pantallas en total, siete de las cuales han sido para Abrams.

Antes de que las pantallas se instalen permanentemente en los tanques, se fabrica un prototipo, en un lugar no revelado de Ucrania, y se prueba el blindaje para garantizar un buen ajuste. Luego, entra directamente en producción o se realizan mejoras. En ese caso, se envía de vuelta al ejército para realizar pruebas adicionales.

En el Abrams, la pantalla protectora envuelve la parte superior y los lados de la torreta, permitiéndole moverse libremente. Algunas de las otras jaulas detectadas durante la guerra son más restrictivas y no permiten esa movilidad. "Ayuda a salvar [al] tanque de daños enormes" y aumenta en gran medida la capacidad de supervivencia de la tripulación, incide Myronenko sobre el blindaje.

Los tanques soviéticos de Ucrania ya han visto sus pantallas probadas en batalla. A veces pueden recibir algo de daño pero aún pueden continuar en combate, pero otras veces, el daño es mayor, lo que los obliga a retroceder. Aún no se sabe nada sobre los tanques Abrams, ya que recientemente se les dio protección adicional. Myronenko dijo que su empresa está esperando pacientemente para ver cómo se desempeñan. Las pantallas están diseñadas principalmente para proteger contra drones, dijo. Si un sistema no tripulado golpea la pantalla, no necesariamente dañará el tanque. Sin embargo, los proyectiles de artillería y las armas de mayor calibre son mucho más amenazantes y pueden atravesar este escudo.

El Abrams no es el único activo blindado estadounidense con el que trabajará Metinvest. Este mes, esta operación comenzará a fabricar pantallas protectoras para el vehículo de combate Bradley proporcionado por Estados Unidos , que ha demostrado ser un caballo de batalla para las fuerzas de primera línea ucranianas. Queda por ver si estas pantallas protectoras adicionales se extienden a otros vehículos blindados de combate, pero la amenaza siempre presente de la explosión de drones está creciendo.

"Las pantallas de acero anti-drones ayudan no sólo a proteger equipos costosos del daño del enemigo, sino que también protegen las vidas de los militares ucranianos", concluye Myronenko.