La guerra total de drones ucranianos y rusos pasa a otra dimensión

André Luís Alves/Anadolu via Getty Images

La guerra con drones en los cielos ucranianos continúa evolucionando y ha adquirido una nueva dimensión con la aparición de algoritmos evasivos en algunos aviones rusos. Así, los drones de reconocimiento rusos han comenzado a realizar maniobras para evitar ataques de drones interceptores ucranianos, según el el portal especializado Militarnyi.

Uno de ellos fue detectado recientemente por los operadores de la unidad Lastivka de la 11ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. Cuando el interceptor FPV se aproximaba al dron ruso ZALA 421, este de repente comenzó a caer hacia un lado, realizando una maniobra evasiva con cambios de rumbo y altitud.

El medio especializado resalta que aún no ha sido estudiado el principio de funcionamiento de estos vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, apunta que una versión no confirmada es que los nuevos drones están equipados con una cámara de visión trasera que avisa al sistema de una amenaza e inicia automáticamente un algoritmo de maniobra preprogramado.

La teoría de los algoritmos automatizados se ve apoyada por el hecho de que el dron ruso repite las mismas maniobras a medida que se acerca el interceptor, aunque no se observan objetos similares a cámaras en el objetivo.

Se puede suponer que se pueden activar medidas evasivas cuando se acercan fuentes emisoras de señales de radio, cuyos sensores ya han sido detectados en los drones de Zala.