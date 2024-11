La hija trans de Elon Musk se exilia de EEUU tras la victoria de Donald Trump

Vivian Jenna Wilson, la hija transexual del magnate y empresario Elon Musk, ha decidido 'exiliarse' de EEUU tras la victoria electoral de Donald Trump.

La noticia la ha dado la propia protagonista, que hace dos años rompió relaciones con su padre y se cambió de apellido. Lo ha hecho, para evidenciar aún más la distancia con su padre, a través de Threads, la red social de Meta que pretende rivalizar con X, antiguo Twitter y propiedad de Elon Musk.

"Lo he pensado mucho tiempo pero ayer se confirmó. Ya no veo mi futuro en Estados Unidos", explica Wilson, de 20 años. A su parecer, el "problema" va más allá de los cuatro años que pueda volver a estar Trump en la Casa Blanca, porque "la gente que conscientemente votó por él no va a desparecer de repente".

Hasta su cambio de identidad, Vivian Jenna se llamaba Xavier Musk, pero en 2022 aseguró que "ya no deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma".

Por ello optó por el nombre de Vivian Jenna Wilson, tomando así el apellido de Justine Wilson, quien fuera pareja de Elon Musk y madre de cinco de sus siete hijos.

Su padre biológico se ha convertido en uno de los grandes defensores y hasta colaboradores de la campaña de Trump, con numerosas apariciones en mítines y hasta en el discurso de la victoria.

De hecho, Trump ha llegado a sugerir que podría darle alguna responsabilidad en su futuro gabinete al frente de algún organismo de eficiencia gubernamental.

El tratamiento de la transexualidad fue uno de los temas preferidos por la derecha trumpista en la anterior campaña, como parte de la "guerra" cultural que dicen tener contra la ideología woke (progresista), y fue muy frecuente, en sus mítines, que denunciaran los supuestos "abusos" a los que ha llevado esta cuestión social, como los pronombres neutros, los cuartos de baño unisex o los deportistas transexuales que arrasan en competiciones femeninas.