La OTAN está perdiendo la paciencia con uno de sus miembros y la hora de rendir cuentas se acerca

Los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN iniciaron este martes su cumbre de Washington con una ceremonia de conmemoración de los 75 años de la Alianza en la que el anfitrión, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un fuerte refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania por parte de los aliados.

"Hoy la OTAN es más poderosa que nunca antes, con la fuerza de 32 naciones", aseguró Biden en la ceremonia de conmemoración en el auditorio Andrew W. Mellon de la capital estadounidense, donde los líderes aliados se reunieron para celebrar la firma del Tratado del Atlántico Norte en ese mismo lugar el 4 de abril de 1949.

El mandatario estadounidense anunció una "histórica donación" de equipos de defensa aérea para Ucrania por parte de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia que llegarán a Kiev en los próximos meses.

En concreto, Estados Unidos, Alemania y Rumanía se comprometieron a enviar baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos y otros socios donarán componentes Patriot para permitir la operación de una batería antiaérea de ese tipo e Italia donará un sistema SAMP-T, según detallaron esos países en un comunicado conjunto.

Sin embargo, esta cumbre llega cuando la OTAN está perdiendo la paciencia con uno de sus miembros. "Canadá lleva una década eludiendo su compromiso con la OTAN y es posible que no pueda resistir durante mucho más tiempo. En los últimos años, Ottawa se ha convertido en una excepción entre los 32 miembros de la alianza: no ha logrado alcanzar los objetivos de gasto militar interno, no ha alcanzado los objetivos de financiación de nuevos equipos y no tiene planes de alcanzarlos", ha asegurado el medio Politico.

Este medio resalta que esta postura por parte del país que lidera Justin Trudeau ha frustado a aliados de todo el mundo, "desde la Casa Blanca hasta los pasillos del Congreso y las capitales de toda Europa". Y asegura que esto estará en la mente de los miembros durante las reuniones de esta semana.

"Lo que está sucediendo ahora es que todo el mundo está gastando más, es el hecho de que los canadienses ni siquiera lo intentan, se ha vuelto obvio", dijo Max Bergmann, ex funcionario de control de armas del Departamento de Estado.

Canadá -uno de los 12 miembros fundadores de la OTAN- firmó en 2014 el compromiso de destinar el 2% de su PIB a defensa tras la toma de Crimea por parte de Vladimir Putin. La alianza en su conjunto ha tardado en llegar a ese punto, pero este año, 23 de los 32 miembros de la OTAN cumplirán su promesa. Mientras, aumentan los temores en el frente oriental de la alianza sobre los planes de Putin