La OTAN le da un tirón de orejas a España y pide que se arme lo más rápido posible

El nuevo Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado una advertencia clara a los miembros de la alianza defensiva, pidiendo un aumento urgente del gasto militar. En un contexto de crecientes amenazas en Europa y otras regiones, Rutte ha subrayado que todos los países deben cumplir con su "justa parte" de inversión en defensa.

España se encuentra entre los siete miembros de la Unión Europea que aún no han alcanzado el objetivo de gasto del 2% del PIB que exige la OTAN. Una lista en la que figuran Bélgica, Croacia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia. Además, Canadá también está por debajo de este umbral. Según las cifras de la propia OTAN, solo 8 de sus 32 miembros no cumplen con este objetivo de gasto.

Más inversión y rapidez

Sin embargo, la preocupación de Rutte no solo se limita a cumplir la meta del 2%, ya que sugirió que, ante la escalada de amenazas globales, esta cifra podría no ser suficiente. "Para mantener una OTAN fuerte y garantizar que nuestra defensa siga siendo efectiva y creíble frente a todas las amenazas, necesitamos más fuerzas, mejores capacidades y una innovación más rápida", declaró el ex primer ministro neerlandés, enfatizando que esto solo puede lograrse con "más inversión".

Rutte no mencionó específicamente a España, pero el mensaje fue claro para todos los países que se encuentran por debajo del umbral: deben aumentar su gasto lo antes posible. "Para igualar las capacidades con las necesidades, necesitamos un mayor gasto en defensa", agregó, señalando que la OTAN busca que cada miembro cumpla su parte de manera equitativa.

La presión de los grandes inversores

Polonia, uno de los miembros más comprometidos con la OTAN, ya ha pedido a los demás países que aumenten su inversión hasta el 3% del PIB. Este país, que comparte frontera con Rusia y Bielorrusia, ha sido un firme defensor de una mayor inversión militar. En 2024, Polonia gastará un estimado 4,2% de su PIB en defensa, convirtiéndose en el mayor inversor proporcional de la OTAN.

Estados Unidos, aunque dedica un 3,38% de su PIB a la defensa, sigue siendo, por un amplio margen, el país que más invierte en términos absolutos en su presupuesto militar. Estonia también se encuentra en la lista de los mayores inversores, destinando un 3,43 % de su PIB este año.

Con la creciente presión de la OTAN para que sus miembros aumenten su gasto, España deberá decidir pronto si se suma al ritmo marcado por países como Polonia y Estonia. Las tensiones en Europa del Este, combinadas con la influencia de Rusia y sus aliados China, Irán y Corea del Norte, han cambiado el panorama de seguridad global, y el mandato de la OTAN es claro: los países deben armarse, y deben hacerlo rápido.