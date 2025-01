La OTAN sentencia con una cifra escalofriante sobre la situación de los soldados norcoreanos en Rusia

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, ha afirmado que un tercio de los soldados norcoreanos que combaten junto a Rusia contra las fuerzas ucranianas está muerto o ha resultado herido.

"Sabemos que alrededor de 11.000 soldados están en la región (rusa) de Kursk, utilizados por los rusos. Lo que sabemos ahora y también de los ucranianos, es que un tercio de aquellos está herido o muerto", indicó Bauer en una rueda de prensa al término de una reunión de los jefe de Estado Mayor de la Defensa de los países de la Alianza.

El almirante neerlandés subrayó que esos efectivos enviados por Pionyang "no se utilizan de manera muy eficaz" porque "hay un problema de idioma con los rusos, por lo que la coordinación entre los rusos y los norcoreanos no es realmente posible". Dijo además que "no son necesariamente utilizados como escudo”, pero sí señaló que Rusia no los dispone de manera muy favorable, por lo que “muchos de ellos morirán, y así es".

En referencia a los que son capturados por los ucranianos, señaló que "fueron interrogados, por lo que darán información". "Sigue siendo sorprendente que uno de los países más aislados del mundo, Corea del Norte, sea ahora de repente un actor", consideró Bauer, que también tildó de "fascinante que China está básicamente permitiendo que esto suceda".

El presidente del Comité Militar de la Alianza aseguró que han dicho a China "que no puede tener las dos cosas". "Es decir, no puedes decir que quieres ser amigo nuestro y comerciar con los europeos y los estadounidenses y, al mismo tiempo, alimentar la guerra en Europa", afirmó, al tiempo que reconoció que la relación entre Rusia y China "no está muy claro a qué conduce, pero las implicaciones de esa relación a largo plazo también son, por supuesto, motivo de gran preocupación".

Bauer recordó que, según cifras dadas por la OTAN, 700.000 soldados rusos han resultado heridos o muertos en tres años de invasión de Ucrania, "una cifra enorme". Destacó que la situación es "difícil para ambas partes", y que en todo caso Ucrania "no se está derrumbando en el frente" y mantiene posiciones en la región rusa de Kursk mientras que "los rusos, básicamente, no han logrado ninguno de sus objetivos estratégicos".

Por su parte, el comandante supremo aliado para Europa, general Christopher G. Cavoli, aseguró que "el apoyo de la OTAN a Ucrania es duradero por varias razones": por la intención política de los aliados y porque se han establecido estructuras para hacerlo.

"Tenemos infraestructura. Tenemos personas asignadas. Y SATU es un cuartel general importante. La OTAN ya ha asumido la responsabilidad de defender los nodos logísticos habilitadores" de armas para Ucrania, dijo en referencia al mando que ha asumido la Alianza desde una base en Alemania para coordinar la entrega de material y las labores de formación militar para Kiev.

Por lo que se refiere a la nueva actividad de la OTAN denominada "Baltic Sentry" o "Centinela Báltico” para proteger con barcos, aviones y otros medios la infraestructura submarina crítica en el mar Báltico tras los recientes casos de cables de telecomunicaciones dañados en la región -de los que se sospecha está detrás Rusia con su flota de "barcos fantasma”-, Cavoli dijo que, “en muchos sentidos, ilustrará los retos de la defensa de infraestructuras nacionales crítica”.

El general estadounidense, que dirigirá “Centinela Báltico”, recordó que hay "complicaciones de jurisdicción" nacionales en lo referente a esas infraestructuras. "Hay una complicada mezcla de autoridades que pertenecen a los ministerios del Interior, guardacostas, policía, organizaciones internacionales, organizaciones comerciales y, en cada caso, trabajamos muy cuidadosamente con la autoridad pertinente para compartir información y dar una comprensión de lo que está sucediendo en el mar", explicó.