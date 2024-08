La OTAN se va de vacaciones en plena guerra y despierta la ira de Ucrania

Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Varios países de la OTAN no están cumpliendo sus promesas de proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea, ha informado Bloomberg citando fuentes no reveladas. Al menos cinco sistemas prometidos en la cumbre de la OTAN celebrada en julio en Washington no se han materializado hasta ahora, según el mismo medio.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aunque no mencionó los países específicos detrás de las promesas de defensa aérea, destacó el pasado domingo a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia durante su discurso vespertino en el que pidió a los aliados acelerar las entregas de los sistemas de armas prometidos, según ha informado el medio The Kyiv Independent.

Zelenski insistió a sus socios en la necesidad de acelerar sus suministros dadas las necesidades de su Ejército en la guerra frente a la invasión rusa, un conflicto en el que "no hay vacaciones".

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, el jefe de Estado ucraniano dijo que su país necesita "acelerar el suministro" de sus socios. "Lo pedimos de verdad. No hay vacaciones en la guerra. Se necesitan soluciones", planteó Zelenski, que señaló "en particular a Estados Unidos, Reino Unido y Francia".

Zelenski hizo estas declaraciones después de haberse reunido con Oleksandr Sirski, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el que habló en particular de la situación en la región rusa de Kursk, donde el Ejército ucraniano desarrolla una incursión desde hace más de dos semanas, y del este de su país, especialmente afectado por las embestidas de los invasores.