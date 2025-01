La promesa de nuevos cazas para Ucrania ya tiene fecha y protegerán aire y tierra

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha afirmado que Francia entregará a las Fuerzas Armadas de Ucrania aviones de combate modelo Mirage 2000-5 equipado con nuevas capacidades militares a finales del primer trimestre de 2025, según ha informado The New Voice of Ukraine.

Su declaración se produce tras las recientes noticias sobre el entrenamiento de pilotos y tripulaciones de tierra ucranianos para la finalización del Mirage 2000-5 en Francia. El programa de formación duró seis meses. "Los Mirage franceses volarán próximamente sobre Ucrania", destacó Barrot, y agregó: "Al final del trimestre (el 1 de abril), como anunció el presidente (Emmanuel Macron)".

En noviembre, el diputado francés Frank Giletti confirmó que Francia proporcionará a Ucrania seis aviones de combate Mirage 2000-5, junto con un paquete de apoyo completo, según el medio ucraniano.

El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecronu, adelantó en octubre que las nuevas capacidades militares de estos cazas pasan por reforzar las habilidades de combate aire-tierra para poder llevar a cabo ataques aéreos. Asimismo, los cazas franceses estarán equipados con capacidades de defensa electrónica, que permitirán contrarrestar las señales de interferencia lanzadas por Rusia.

Los cazas Mirage 2000-5 están diseñados principalmente para la defensa aérea y pueden utilizarse para desplegar los misiles de crucero franco-británicos Scalp, también conocidos como Storm Shadow, que ya han sido entregados a Ucrania.

Las Fuerzas Armadas de Francia tienen previsto retirar los cazas Mirage de cara al año 2030 y sustituirlos por los modelo Rafale, más modernos. París dispone de unos 40 cazas Mirage 2000-5, un avión de combate que ya se ha exportado a otros países.