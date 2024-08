La representante especial de Estados Unidos para la recuperación económica de Ucrania, Penny Pritzker, ha esbozado un plan con cinco condiciones clave para asegurar el éxito de la recuperación de Ucrania, según informó el medio The New Voice of Ukraine.

Pritzker destacó la necesidad de una planificación gubernamental urgente para la reconstrucción de Ucrania como un proyecto unificado durante la conferencia final en la Brookings Institution en Washington. La representante destacó que la falta de coordinación entre los diferentes departamentos está obstaculizando el proceso de reconstrucción.

Las cinco condiciones que ha destcadao Pritzker son las siguientes:

Planificación unida de la reconstrucción de Ucrania

Aumento rápido del número de proyectos realizados

Reformas anticorrupción

Inversión internacional en Ucrania

Retorno de ucranianos del extranjero

La representante citó como ejemplo reciente la restauración del sistema energético de Ucrania después de los ataques rusos. "En este proceso, sin prioridades claras, es extremadamente difícil coordinar los esfuerzos de los estados dispuestos a ayudar a Kiev", agregó.

Pritzker cree que la recuperación de Ucrania debe involucrar a expertos cualificados, ingenieros, planificadores y gerentes que puedan trabajar junto con los funcionarios ucranianos.

Al final de su discurso, Pritzker afirmó que los socios internacionales deben ayudar a realizar el "sueño ucraniano", pero, en primer lugar, la propia Ucrania debe interesarse por ello y liderar el proceso de reconstrucción.