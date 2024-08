Los comandantes ucranianos acusan a sus propios soldados de negarse a disparar: "Me dan ganas de pegarme un tiro"

Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Algunos nuevos soldados ucranianos se niegan a disparar contra el enemigo. Otros, según sus comandantes y compañeros combatientes, luchan por ensamblar armas o coordinar movimientos básicos de combate. Algunos incluso han abandonado sus puestos, abandonando por completo el campo de batalla.

Mientras Ucrania continúa con su incursión en la región rusa de Kursk, sus tropas siguen perdiendo terreno valioso a lo largo del frente oriental del país, una sombría erosión que los comandantes militares atribuyen en parte a reclutas mal entrenados provenientes de una reciente campaña de movilización, así como a la clara estrategia de Rusia. superioridad en municiones y poder aéreo.

“Algunas personas no quieren disparar. Ven al enemigo en posición de fuego en las trincheras pero no abren fuego... Es por eso que nuestros hombres están muriendo”, dijo un frustrado comandante de batallón de la 47.ª Brigada de Ucrania. "Cuando no usan el arma, son ineficaces".

Los relatos provienen de comandantes y soldados que hablaron con la agencia norteamericana The Associated Press bajo condición de anonimato para poder hablar libremente sobre asuntos militares delicados. Otros hablaron con la condición de que sean identificados únicamente por sus distintivos de llamada, de acuerdo con el protocolo militar ucraniano.

Los comandantes dicen que los reclutas han contribuido a una serie de pérdidas territoriales que permitieron al ejército ruso avanzar, incluso cerca de la ciudad de Pokrovsk, un centro logístico crítico. Si cae , la derrota pondría en peligro las defensas de Ucrania y acercaría a Rusia a su objetivo declarado de capturar la región de Donetsk. Los soldados rusos se encuentran ahora a sólo 10 kilómetros de distancia.

A los problemas de Ucrania se suma la enorme ventaja de Rusia en cuanto a mano de obra y su disposición a aceptar pérdidas asombrosas a cambio de capturar objetivos pequeños.

Los ucranianos recientemente reclutados están muy lejos de los combatientes curtidos en la batalla que acudieron en masa para unirse a la guerra en el primer año de la invasión a gran escala . Las nuevas tropas carecen incluso de un nivel mínimo de entrenamiento, dijeron los comandantes y soldados de cuatro brigadas que defienden el área de Pokrovsk.

Describieron haber tenido que planificar operaciones con infantería que no podía disparar a objetivos y no estaba informada sobre la topografía básica. Algunos reclutas simplemente carecían de fe en los planes de batalla de sus superiores y abandonaron las posiciones preparadas.

Frustrados por la calidad de los nuevos reclutas enviados al frente por los centros territoriales de reclutamiento, los comandantes ahora están tratando de llevar a cabo sus propias campañas de movilización para seleccionar y entrenar mejor a los nuevos combatientes, dijeron varios comandantes y soldados.

“El principal problema es el instinto de supervivencia de los recién llegados. Antes, la gente podía estar de pie hasta el último momento para mantener el puesto. Ahora, incluso cuando hay un ligero bombardeo de las posiciones de tiro, se están retirando”, dijo un soldado de la 110ª Brigada.

No todo el mundo se da la vuelta y huye de la batalla, añadió. “No, hay gente motivada, pero son muy, muy pocas”, afirmó. “La posición se mantiene en la medida en que haya personas motivadas y comprometidas”.

Tras la implementación en mayo de una controvertida ley de movilización que establecía regulaciones más claras para los centros territoriales de reclutamiento, se informa que Ucrania está reclutando a decenas de miles de combatientes por mes. La demanda es mayor en la infantería.

Pero existen obstáculos logísticos para entrenar, equipar y pagar a tanta gente entrante, y los comandantes exigen constantemente nuevos soldados. Para aliviar esa presión, los líderes militares han tenido que tomar unidades de brigadas en una región y transferirlas a diferentes áreas para estabilizar los puntos débiles.

Algunos señalan con el dedo a los comandantes que señalan a los reclutas recientes como pérdidas.

Viktor Kevliuk, un experto militar del Centro de Estrategias de Defensa con sede en Ucrania, dijo que la capacitación ofrecida a los reclutas es adecuada. Dijo que los comandantes de brigada “están buscando una explicación para los fallos tácticos”.

“Asimismo, el comandante de brigada tiene las herramientas adecuadas para influir en la moral. Si todos estos procesos se implementan en la brigada, no habrá problemas importantes. Si estos mecanismos fallan, leemos sobre la negatividad en las redes sociales”, añadió.

Y en combates intensos como el de Pokrovsk, “son las decisiones tácticas oportunas de los comandantes las que marcan la diferencia”, dijo Kevliuk.

En algunos casos, los nuevos reclutas aterrorizados han huido de la lucha. "Este miedo genera pánico y caos", afirmó el comandante del batallón de la 47.ª Brigada. "Esta es también la razón por la que hemos perdido".

La pérdida de la aldea de Prohres el mes pasado en la región de Pokrovsk es el ejemplo más reciente de pérdida territorial atribuida a nuevos reclutas, dijeron los comandantes. Unidades de la 31.ª Brigada partieron en un frenesí mal coordinado, lo que llevó a la 47.ª Brigada a entrar en batalla e intentar estabilizar la línea. En mayo se produjo una situación similar en el pueblo de Ocheretyne.

No se hace lo suficiente para capacitar a los recién llegados, afirmó el comandante del batallón. "No reciben ni siquiera el nivel más bajo de entrenamiento requerido para nuestras acciones (de combate)", dijo.

Los nuevos hombres no tienen suficiente práctica en armar y disparar sus rifles, dijo. Tampoco han aprendido a coordinar tareas de combate en pequeños grupos ni a utilizar siquiera tácticas simples, añadió.

“Desde el punto de mando, me gustaría dar órdenes a pequeños grupos (de infantería), pero no estoy seguro de si son capaces de ejecutarlas porque carecen de coordinación y comunicación”, dijo, y agregó: “A veces quiero pegarme un tiro”.

La repentina incursión de Ucrania en Rusia inicialmente generó esperanzas de que el Kremlin pudiera verse obligado a dividir sus recursos militares para responder. Pero hasta ahora, las fuerzas rusas no han flaqueado en su avance hacia Pokrovsk y otras posibles conquistas.

Mientras tanto, el avance relámpago de Ucrania hacia territorio ruso se ha desacelerado después de dos semanas, logrando sólo pequeños avances, una posible señal de que Moscú está contraatacando de manera más efectiva.

Los comandantes del este informan que las batallas no han hecho más que intensificarse desde la incursión. Las autoridades locales ordenaron el lunes a los casi 53.000 residentes de Pokrovsk la evacuación en un plazo de dos semanas. En la vecina ciudad de Myrnohrad, aún más cerca de las posiciones rusas, a los residentes sólo se les dieron días.

La captura de Pokrovsk socavaría las rutas de suministro de Ucrania a la región de Donetsk y facilitaría el avance de Rusia hacia las ciudades orientales de Sloviansk y Kostiantynivka. También marcaría la primera victoria estratégica importante de Rusia después de meses de avances marginales dolorosamente reñidos.

En los últimos tres meses, la mayoría de las pérdidas territoriales ucranianas se registraron en la zona de Pokrovsk, según tres grupos de seguimiento de fuente abierta, y los combates se intensificaron en las proximidades de las ciudades de Toretsk y Chasiv Yar . Las fuerzas rusas intensificaron los ataques en un intento de sacar provecho de la fatiga y la escasez de tropas.

La ofensiva también ha tenido un costo enorme para Moscú, con unas pérdidas estimadas de 70.000 soldados en dos meses, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, que publicó la proyección el mes pasado en X. Las grandes pérdidas han continuado a medida que las fuerzas rusas se acercan gradualmente a Pokrovsk desde el este y sureste.

Otro desafío para Ucrania es una nueva táctica en la que Rusia despliega oleadas recurrentes de unidades de infantería más pequeñas, de dos a cuatro hombres. Esto ha desconcertado a los operadores de drones ucranianos, a quienes les resulta difícil atacarlos, según un operador de drones de la 25ª Brigada que utiliza el distintivo de llamada Groot.

"Ésta es una de las principales razones del éxito (de Rusia) en Pokrovsk", afirmó. "Es más difícil detectarlos", especialmente bajo la cobertura de árboles frondosos.

"Tan pronto como la infantería llega debajo de las líneas de árboles, es muy difícil sacarlos de allí con drones, y es por eso que dependemos mucho de nuestra infantería".