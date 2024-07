Los despreciables mensajes de trolls rusos a la familia de un soldado estadounidense muerto

La Fundación Weatherman está detrás de una dura tarea en EEUU. Devolver a sus familias los restos mortales de aquellos ciudadanos estadounidenses que tomaron la difícil decisión de dejar su tierra y alistarse con el resto de brigadistas en la guerra de Ucrania. Junto a veteranos de guerra y trabajadores humanitarios, repatrían cadáveres de combatientes. Pero la ira rusa no siempre termina en el campo de batalla, a veces persigue a las familias de los caídos.

Así lo recoge el medio especializado Task and Purpose, tras hacerse eco de la historia de lo que le ha sucedido a la madre de uno de estos combatientes estadounidenses fallecidos que fueron a defender a Ucrania de la invasión de Rusia, la "operación militar especial", en palabras del presidente ruso, Vladímir Putin.

Dicho medio ha relatado los duros momentos que vive una madre que aguarda en Los Ángeles (California) para recibir los restos de su hijo, caído en la contienda europea. Al peso indescriptible de la muerte de su vástago hay que sumarle el escarnio y las amenazas que recibe al otro lado de la pantalla. Efectivamente, la legión de trolls y bot rusos ataca de nuevo.

"Dijeron que lo iban a cortar en pedazos"

Según señala la citada información, esa madre comenzó a sufrir ataques y acoso de los trolls rusos desde el momento en que trascendió en Internet la identidad de su hijo -hay al menos medio centenar de estadounidenses que han perdido la vida luchando en Ucrania y 20 siguen en paradero desconocido-.

"Al minuto siguiente, a través de las redes sociales, los trolls rusos me dijeron que lo iban a cortar en pedazos, darle de comer a los perros y cosas horribles, y que se habían apoderado de su cuerpo", desvela la madre del brigadista muerto.

"La embajada me animó a no escuchar. Obviamente los bloqueé y no escuché. Pero, en el fondo de tu mente, ese pequeño fragmento es como... ¿la embajada simplemente me está protegiendo? ¿Y los rusos realmente consiguieron su cuerpo? Así que ahora al menos puedo dejar esa pieza en paz", detalla la progenitora.