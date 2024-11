Los expertos alertan del papel clave de los soldados norcoreanos en la inminente gran contraofensiva de Rusia en Kursk

La 47ª Brigada Mecanizada del Ejército ucraniano ha repelido en las últimas horas varios ataques rusos en la región de Kursk de la Federación Rusa, que está parcialmente ocupada por tropas ucranianas, según ha anunciado su portavoz, Anastasía Blitsik.

Blitsik ha precisado que las fuerzas ucranianas han destruido en estos combates diez unidades de equipamiento militar enemigas y han infringido importantes bajas al enemigo, que, según explicó el lunes Volodímir Zelenski, acumula en Kursk cerca de 50.000 soldados con el objetivo de expulsar a las tropas ucranianas de territorio ruso.

"Nuestros hombres están reteniendo a 50.000 efectivos del ejército ocupante que, debido a la operación Kursk, no pueden ser desplegados en otras direcciones ofensivas rusas en nuestro territorio", declaró el presidente ucraniano.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksander Sirski, ha señalado las fuerzas rusas intentan avanzar en varias zonas como Prokovski, Kurajov o Toretsk y, de haberlo logrado, la situación en el frente habría empeorado "significativamente". Por ello, ha alabado la "resistencia" de las tropas ucranianas.

Rusia y Corea del Norte preparan la gran contraofensiva

No obstante, la tensión está lejos de acabarse en Kursk. The New York Times, que cita a funcionarios anónimos estadounidenses y ucranianos, estima que esta ropa de 50.000 efectivos está formada por soldados rusos y norcoreanos que preparan una contraofensiva en Kursk. Ucrania y Estados Unidos estiman que más de 10.000 soldados norcoreanos han sido enviados a Rusia.

"Una nueva evaluación estadounidense concluye que Rusia ha concentrado su fuerza sin tener que retirar soldados del este de Ucrania, su principal prioridad en el campo de batalla, lo que le ha permitido presionar en múltiples frentes simultáneamente", explican estas fuentes. Esto ha sido gracias a la llegada de los soldados norcoreanos, que han podido aumentar las filas rusas en esa zona.