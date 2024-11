Los países fronterizos piden permiso a la OTAN para abrir fuego contra Rusia: "Es un deber constitucional"

Polonia ha reforzado su petición a la OTAN para obtener apoyo en la interceptación de misiles rusos sobre territorio ucraniano, en un intento por anticiparse a las amenazas cada vez mayores en la región. En una entrevista con TVN24, el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, adelantó que los ministros de la alianza debatirán esta propuesta en la reunión de la próxima semana. Sikorski recalcó que esta solicitud responde a un “deber constitucional” de los países vecinos de Ucrania y destacó la importancia de que la OTAN considere esta opción ante el riesgo de ataques cercanos a la frontera.

El incremento reciente de ataques rusos en zonas próximas a las fronteras polacas ha intensificado las tensiones en Europa del Este. Recordando el incidente de Przewodów, en el que un misil impactó causando la muerte de civiles polacos el año pasado, Sikorski se preguntó: “¿Tenemos derecho a derribar un misil solo cuando está sobre nuestro territorio? Por supuesto, pero el peligro sigue siendo elevado”, expresó, aludiendo al riesgo de que fragmentos de misiles puedan dañar infraestructuras o afectar a civiles.

Las actuales preocupaciones de seguridad han llevado a Polonia a estrechar su colaboración con Ucrania. En julio, ambos países firmaron un acuerdo de seguridad que permite interceptar misiles y drones rusos en espacio aéreo ucraniano si se dirigen hacia Polonia. No obstante, este acuerdo ha suscitado tensiones, ya que la OTAN aún no ha dado su respaldo formal a estas acciones. El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, aclaró que Polonia no procederá con la interceptación sin la autorización de la OTAN.

Por su parte, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, rechazó en julio la propuesta de Polonia de interceptación, lo que ha suscitado reacciones diversas en la comunidad internacional. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, instó a sus aliados a establecer un sistema de defensa aérea similar al de Israel, capaz de interceptar misiles en zonas de alto riesgo. Sin embargo, países como Alemania han rechazado esta posibilidad; el canciller Olaf Scholz fue tajante: “Eso está fuera de discusión”, afirmó.

Estados Unidos también ha mantenido su postura y recientemente confirmó que no desplegará el sistema de defensa antimisiles THAAD en Europa del Este para apoyar a Ucrania. A diferencia de Israel, donde esta tecnología se ha utilizado para neutralizar ataques de misiles, Washington considera que su despliegue en Europa podría aumentar las tensiones y provocar una reacción hostil por parte de Moscú.