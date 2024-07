Los soldados chinos se trasladan sigilosamente al vecino de Ucrania

China insiste: no quiere involucrarse en la guerra Ucrania-Rusia y su apuesta es por la paz. Pero las palabras y los hechos no van por el mismo camino. No sólo ha reforzado su cooperación con Moscú, con encuentros recientes entre Xi Jinping y Vladimir Putin, sino que ahora se sabe que ha emprendido maniobras a las puertas de Ucrania, en un país que sirvió para atacar al país al inicio de la "operación militar especial" del 24 de febrero de 2024.

El Ejército chino ha comenzado esta semana una serie de ejercicios militares conjuntos con el Ejército bielorruso en Brest, al suroeste del país, cerca de la frontera con Polonia y, por lo tanto, con territorio OTAN, que está celebrando una cumbre en Washington por su 75º aniversario hasta este mismo jueves, una cita que supone un enorme espaldarazo a Ucrania, de paso.

"El 8 de julio tuvo lugar la ceremonia de apertura del ejercicio militar conjunto Asalto del Halcón-2024 entre China y Bielorrusia, en Brest, Bielorrusia", según un comunicado del Ministerio de Defensa chino publicado el miércoles y difundido por AFP.

"Los comandantes de ambas partes expresaron la esperanza de que a través de estos ejercicios se pueda aprender mutuamente, mejorar las técnicas de combate y profundizar la cooperación y la comunicación entre ambos ejércitos", señala el comunicado, que añade que los ejercicios durarán hasta mediados de julio, pero no menciona el número de soldados ni de equipos chinos involucrados.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia no proporcionó más detalles, indicando que se trata de maniobras "antiterroristas".

Por su parte, Varsovia observa de cerca estos ejercicios. "El Ministerio de Defensa vigila y analiza constantemente la situación" en la frontera, indicó el ministerio, "lo mismo ocurre con los 'ejercicios antiterroristas' sino-bielorrusos", agregó.

En la frontera entre Polonia y Bielorrusia existe una crisis que ya dura varios años. Su dictador, Alexander Lukashenko, comenzó a enviar inmigrantes a la frontera polaca en agosto de 2021, y la situación se intensificó en mayo después de que un soldado polaco apuñalara a un migrante en la frontera entre los dos países. El soldado murió más tarde a causa de sus heridas.