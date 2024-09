Nicolás Maduro, sobre la salida de Edmundo González de Venezuela a España: "Mi respeto a la decisión que ha tomado"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hablado por primera vez sobre la llegada a España del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, después de que el Gobierno español le concediese el asilo político y el venezolano, un salvoconducto para abandonar el país. "Le puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo, mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado", dijo el mandatario en su programa de televisión semanal.

El sábado, el Gobierno de Venezuela anunció que González Urrutia abandonó el país con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política", después de pasar "varios días" refugiado en la Embajada de España, tras una solicitud de asilo. "Nosotros hemos jugado limpio y limpio hemos ganado y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país, hoy el país está tranquilo, el país aplaude lo que ha sucedido", remarcó.

El domingo, el exembajador comunicó su salida de Venezuela rumbo a España, "estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas". Este lunes, el embajador dijo que la decisión de abandonar la nación caribeña la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento". "Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", dijo el opositor venezolano en un comunicado publicado en X.

En su declaración, González Urrutia hace un llamado a la "política del diálogo" y pide que "solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para" el "futuro como país", algo en lo que seguirá "comprometido".

Queja a Países Bajos

La viceministra para Europa de Venezuela, Coromoto Godoy, entregó este lunes una nota de reclamo al encargado de negocios de Países Bajos en la nación caribeña, Robert Schuddeboom, por haber "ocultado" el ingreso del líder opositor Edmundo González Urrutia en su residencia en Caracas.

"Entregué al encargado de negocios del Reino de los Países Bajos la más firme protesta de la República Bolivariana de Venezuela por la conducta injerencista e ilegal de la representación diplomática del Reino de los Países Bajos", señaló Godoy en una publicación en X, donde compartió una fotografía del encuentro con Schuddeboom.

La funcionaria sostuvo que Países Bajos en "una actitud arrogante e inamistosa", encubrió la organización y dirección de actividades en "contra de la estabilidad y la paz del país por parte del ciudadano Edmundo González".

Godoy señaló que el agravante es que el sigilo se mantuvo, incluso, "cuando el referido ciudadano estaba siendo requerido judicialmente, permitiéndole de esta manera eludir sus responsabilidades ante la Justicia venezolana".

El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró el domingo, a través de un video publicado en Telegram, que Países Bajos "le dio la condición de huésped" al opositor, lo cual, según dijo, "es irregular" al no ser informado el Gobierno venezolano.

"Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al Gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados, según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial", afirmó el canciller.

Según un comunicado firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, a González Urrutia se le brindó "hospitalidad, durante el tiempo necesario, en la residencia del encargado de Negocios".

En el documento, publicado por la Cámara de Representantes de los Estados Generales de Países Bajos, Veldkamp informó que el líder del antichavismo ingresó el 29 de julio, al día siguiente de las elecciones presidenciales, algo que criticó Gil al considerar que "su plan jamás fue un tema electoral".