Aranceles, última hora en directo: Reino Unido y EEUU preparan un acuerdo para importar productos con aranceles reducidos

"Canadá no está en venta". Una frase que no tendría que significar nada, más allá de lo obvio, si de por medio no estuviera Donald Trump. Ha sido Mark Carney, el recién elegido primer ministro del país norteamericano quien se lo ha espetado, a la cara, al líder estadounidense en su primer encuentro en persona.

La cita de este martes en la Casa Blanca, plagada de gestos amables, también tenía un tanto de desafío, como entre bromas ha dejado claro el líder canadiense. Carney traía un mensaje a su contraparte en pleno ruido por el interés de Trump de hacerse con Canadá como un enorme estado más, el 51º de EEUU. Un 'no es no' en versión americana.