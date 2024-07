Netanyahu publica una lista de cuatro condiciones innegociables para el alto al fuego en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha publicado este domingo un nuevo listado de cuatro condiciones "no negociables" con vistas a nuevos contactos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la posible liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza.

"Cualquier acuerdo permitirá a Israel volver al combate hasta que se cumplan sus objetivos de guerra", es el primer enunciado. "No será posible el tráfico de armas a través de la frontera Gaza-Egipto para Hamás", es el segundo.

El tercero indica que "no será posible el regreso de miles de terroristas armados al norte de la Franja de Gaza" y el último señala que "Israel maximizará el número de rehenes vivos que volverán del cautiverio de Hamás", informa el diario The Times of Israel.

Esta lista reitera la negativa del Gobierno israelí a detener la ofensiva terrestre en Rafá con el argumento de que "es lo que ha llevado de vuelta a Hamás a la mesa de negociaciones".

Netanyahu "sigue defendiendo firmemente los principios que ya han sido pactados por Israel", indica la declaración, que concluye recordando que "este marco ha sido acordado por Israel y ha sido avalado por el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden" y "permitirá a Israel recuperar a los rehenes sin perjudicar los demás objetivos de la guerra.

La respuesta del líder de la oposición, Yair Lapid, ha sido inmediata. Ha cuestionado la conveniencia de esta publicación en medio de los contactos.

"Tengo una respuesta al anuncio de la Oficina del primer ministro: ¿Para qué es bueno? Estamos en un momento crítico de las negociaciones. Las vidas de los rehenes dependen de ello. Por qué emitir estos mensajes provocativos. ¿Cómo contribuye al proceso?", ha apuntado.