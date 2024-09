Ni España ni Reino Unido: un politólogo revela el país de la OTAN con la única forma para parar a Rusia

El politólogo Vladimir Socor, quien es miembro de la Fundación Jamestown de Washington, ha señalado cuál sería la forma de parar a Rusia ahora que llevamos más de dos años y medio de guerra sobre territorio ucraniano.

El experto ha concedido una entrevista el medio rumano Adevarul en la que ha subrayado que este conflicto armado se podría haber evitado si Estados Unidos y sus aliados hubieran aceptado a Ucrania en la OTAN. “Es el mayor error de Occidente”, ha afirmado.

En ese sentido, el analista geopolítico ha asegurado que “Ucrania habría sido la mayor ganancia geopolítica para la OTAN y debería haber sido admitida desde que expresó su deseo, desde los años 90, cuando el presidente Kucima envió este mensaje”.

Socor también ha señalado los países que han sido los principales responsables de que Ucrania no haya pasado a formar parte de la Alianza Atlántica: “Sabemos que la OTAN solo toma decisiones con el acuerdo común de todos los aliados. Estados Unidos y Alemania se oponen vehementemente. Y ahora, si se tomara la decisión, sería una gran ganancia”.

No obstante, la realidad es que a día de hoy no es posible que Ucrania se incorpore a la OTAN, ya que no está permitida la adhesión de países que se encuentren en guerra. Por ello, el experto ha destacado que esa disposición del reglamento de la Alianza Atlántica debería ser revisada.