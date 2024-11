Ni Madrid ni Barcelona: la inesperada ciudad española de 100.000 habitantes que Rusia cartografió por una obsesión

La guerra de Rusia y Ucrania ha encendido las alarmas entre algunos países europeos ante el posible riesgo de escalada del conflicto a efectos globales. Tal es la situación que, tal y como detallan en El Progreso de Lugo, las fragatas de Méndez Núñez (F-104) y Blas de Lezo (F-103), con puerto en base de Ferrol, además del patrullero Vigía, han realizado el seguimiento de varios buques de guerra rusos que han transitado por aguas del litoral gallego.

Rusia ha tenido las puestas miras en Galicia. Tal es así que el diario hace eco de un mapa cartográfico que la URSS realizó de Lugo en 1976. En el mismo se contemplan perfectamente la ciudad y sus calles, con la diferencia que aparecen en caracteres cirílicos, dado que los autores de dicho mapa pertenecían al Ejército de la Unión Soviética.

Perteneciente a la colección del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC), en sus fondos aparecen mapas de unas doscientas ciudades, muchas de ellas españolas, pero sorprende que se encontraran ciudades como la de Lugo y Pontevedra en esos contextos de la guerra fría.

De acuerdo a la responsable de la Cartoteca de Catalunya, Noelia Ramos, que cita el mencionado rotativo, la razón no es ninguna en particular, sino que responde a una mera obsesión por gobernar: "Era casi para tener información para gobernar. Ellos pensaban que estaban ganando la guerra fría y necesitaban saber de los terrenos y tener identificados edificios civiles, no solo los militares, las comunicaciones... fueron haciendo una cartografía de todo el mundo, es muy ambicioso", recoge en declaraciones El Progreso de Lugo.

Según Ramos, los mapas tienen "muy buena topografía", dado que la URSS lo hacía con "vuelos de satélite y cartografía privada", lo que les confería "una estética muy cuidada, a pesar de ser militares". En el caso concreto de Lugo, aparecen detallados desde puntos importantes como la catedral o del río Miño hasta su situación geográfica y las urbes más próximas, entre otros datos.