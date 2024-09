Nicky Jam se une a apoyar a Donald Trump y este le confunde con una mujer: "Está buena"

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha ofrecido la noche de este sábado un mitin en Las Vegas cuando, al presentar al cantante Nicky Jam tuvo un lapsus que se ha hecho viral en las úlitmas horas.

Trump ya había recibido el apoyo de los reguetoneros puertorriqueños Anuel AA y Justin Quiles hace dos semana, ahora el expresidente ha sumado el de Nicky Jam. Sin embargo, la aparición del artista de origen puertorriqueño se ha visto empañada por las palabras del propio Trump al presentarlo.

"Do you know Nicky? She’s hot (¿Conocéis a Nicky? Está buena)", dijo el candidato republicano a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Tras esto, y ante la evidente sopresa de Trump, el cantante subió al escenario con una gorra roja con el lema de la campaña electoral de Trump: "Make America Great Again" (Haz América grande de nuevo).

"Es un honor conocerlo, señor presidente. Las personas que vienen de donde yo vengo no suelen conocer al presidente. Así que soy afortunado", dijo el cantante una vez en el escenario junto a Trump sin tener en cuenta el percance.

Poco despés, sin embargo, el cantante sí hizo referencia en su cuenta de Intagram a lo ocurrido al subir una fotografía junto a Trump con la frase errónea del candidato republicano. Además, escribió: "Nicky Jam la potra la bichota".