La OTAN ve la incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica "al alcance"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este jueves que la incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica está "al alcance", y convocó una reunión el próximo lunes con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, para tratar de llegar a un acuerdo político antes de la cumbre de Vilna.

"Hoy reafirmamos que la incorporación de Suecia está al alcance", dijo Soltenberg en una rueda de prensa tras mantener un encuentro con funcionarios suecos y turcos en la sede de la OTAN en Bruselas para tratar la cuestión.

El secretario general aseguró que "es absolutamente posible tener una decisión positiva en la cumbre de la semana que viene", en la que "quede claro que (Turquía) está lista para ratificar" la adhesión de Suecia.

Y para "acercar posiciones", se reunirá el próximo lunes en Vilna con Kristersson y Erdoğan, el día antes de que empiece la cumbre de líderes de la OTAN en Lituania.

No obstante, Stoltenberg dejó claro que "la ratificación en el parlamento turco" sobre la adhesión "no llegará antes del lunes".

Del mismo modo, apuntó que "la ratificación sobre la incorporación de Suecia no es el final de la cooperación con Turquía", respecto a la aplicación de la ley antiterrorista en el país escandinavo.

Turquía acusa a Suecia de permitir en su territorio actividades de militantes de la guerrilla kurda PKK.

Además de Turquía, queda aún pendiente la ratificación de Hungría, que ha dicho que no lo hará hasta que Ankara dé el paso.

Impulso de Kiev

Por su parte, Zelenski se reunirá este viernes en Estambul con Erdogan, para hablar de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania y el acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro, cuya validez expira dentro de once días. "Durante las conversaciones se tratarán los últimos acontecimientos relativos a la guerra entre Rusia y Ucrania, y las relaciones entre los dos países", señala la agencia oficialista Anadolu.

Indica que durante la reunión se analizará también el acuerdo que desde el verano de 2022 permite la exportación de grano desde puertos ucranianos a través del Mar Negro, por Estambul, hacia el resto del mundo. Rusia, que firmó ese acuerdo junto a Ucrania, Turquía y Naciones Unidas, ha anunciado que no hay motivos para prorrogar de nuevo su aplicación más allá del 17 de julio, fecha en la que expira.

"La parte rusa continúa abordando de manera consciente y responsable sus obligaciones como parte del acuerdo, haciendo los esfuerzos necesarios en estricto cumplimiento de las reglas de procedimiento para que todos los barcos que participan en él puedan completar con éxito su misión y abandonar el mar Negro antes de que expire su vigencia", señaló el martes Ministerio de Exteriores ruso.

Erdogan mantiene contacto periódico tanto con Zelenski como con el presidente ruso, Vladímir Putin. Prácticamente es el único líder del mundo con este doble hilo. Turquía es, junto a Hungría, el único país miembro de la OTAN que no ha enviado ayuda militar a Ucrania para apoyar a su defensa de la invasión rusa y el que pone problemas a la incorporación de los nórdicos. El caso de Finlandia se desbloqueó, pero no así el de Suecia.

El presidente ucraniano estuvo el jueves en Bulgaria, recabando apoyos para conseguir que su país reciba una invitación formal para ingresar en la OTAN. A pocos días de la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna, ha agradecido el apoyo frente a la agresión rusa. "Es muy importante que en esta crisis moral en Europa, Bulgaria se oponga a la política de genocidio que Rusia está llevando a cabo contra nuestra independencia y nuestra libertad cuanto más valiosa es la comprensión que se obtiene de los países, de la gente, de los líderes que no rechazan la verdad, que eligen el camino moral", dijo Zelenski.

El primer ministro búlgaro, Nikolai Denkov, reclamó la retirada inmediata de Rusia del territorio ucraniano. "Una Ucrania independiente y soberana es clave para la seguridad euroatlántica y la seguridad en la región. Rusia debe retirarse incondicionalmente del territorio ucraniano dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y debe asumir la responsabilidad correspondiente, incluso por crímenes de guerra".

El Parlamento búlgaro aprobó una declaración de apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN. "No se puede negociar con Putin, no se calmará hasta que nos mate", dijo Zelenski. Sin embargo, el presidente búlgaro, Rumen Radev, se mostró mucho más medido en su apoyo a Kiev y pidió, ante Zelenski, más esfuerzos para alcanzar la paz.

"Nos gustaría que los principales esfuerzos fueran por la paz. Por el momento no hemos utilizado todos los medios de la diplomacia", dijo el presidente búlgaro. A lo que Zelenski respondió de forma contundente: "No se trata de que Putin nos haga la guerra. No se calmará hasta que nos mate. No se puede negociar con él".