Estos son los países en los que no debes pedir sal al camarero

A la hora de viajar, la mayoría de gente mira, consulta y planifica los lugares que quiere visitar, las comidas típicas del lugar o las zonas turísticas más características. Pero es cierto que muchas de las curiosidades, tradiciones o costumbres del país en cuestión no son conocidas par ala mayoría de los turistas.

Para conocer más sobre el destino al que se va a acudir, Remitly elaboró una guía en la que se especifican muchas de las costumbres de los países. Para ello, investigaron y analizaron las normas de etiqueta de los resultados de Google respecto a 165 países.

Los resultados de la investigación demostraron las diferencias culturales presentes en cada país, establecidas en base a la edad, gestos, protocolos, etc.

¿En qué países es de mala educación pedir sal?

De entre la infinidad de costumbres o gestos que están bien o mal vistos en según qué países, hay uno que ha llamado la atención por encima del resto: pedir sal en un restaurante.

Aunque en nuestro país es una petición a la que no se le da ninguna importancia, hay dos países en los que se considera un gesto de mala educación: Egipto y Portugal, al considerarse que el cocinero no ha hecho bien su trabajo al no condimentar bien la comida.

En otro país mediterráneo, Italia, pasa algo parecido, pero en lugar de con la sal, ocurre con el parmesano. Como curiosidad, hay que destacar que en pedir parmesano para la pizza en Italia es todo un sacrilegio para los italianos.